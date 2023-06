Después de cuatro meses de convivencia, una nueva edición de 'Supervivientes' ha echado el cierre proclamando ganador a Bosco Martínez Bordíu. La gran final no ha estado exenta de polémica, todo a consecuencia de una frase que pronunció el presentador, Carlos Sobera. Telecinco se ha visto obligada emitir un comunicado para dar las explicaciones oportunas.

"No ha ganado, pero lo habría merecido como los demás. Adelante, Adara", fueron las palabras exactas que pronunció el conductor del espacio cuando aún los espectadores no sabían quién iba a ser el vencedor de la presente edición. Justo en ese momento las votaciones estaban abiertas, así que las redes se convirtieron en un auténtico hervidero y estallaron enseguida apuntando a un posible tongo. La cadena de Fuencarral se ha defendido y ha negado que el programa estuviese amañado. "Por un error humano se copió la misma entradilla en todas las opciones diferentes, por eso Carlos Sobera leyó esa entradilla y no nos dimos cuenta", manifiestan a través de un comunicado que recoge 'El Confidencial'.

Las explicaciones de Telecinco

Según apunta la cadena, todo es consecuencia de un error humano al que no dan mayor importancia. "Las entradillas del ganador no se preparan", afirman en la nota. Reconocen que los responsables del espacio más extremo de Mediaset fueron conscientes en el momento de esta metedura de pata, pero han preferido aclarar lo que pasó este viernes, 30 de junio, debido al revuelo que ha ocasionado el asunto.

"Estábamos tranquilos porque sabíamos que no había ni trampa ni cartón y decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían después de 18 semanas pasando hambre", indican desde la cadena. Asimismo, la directora de realities de Mediaset España, María Zambrano, se ha reunido con un grupo de periodistas con los que ha tratado este tema en profundidad.