Colate destapa el "intento de abuso sexual" que sufrió de niño

Desde que tuvo lugar su estreno, ‘¡De Viernes!’ no ha dejado de sorprender con sus entrevistas. Ángel Cristo Jr. o Fran Rivera han sido algunos de los invitados al nuevo programa de los viernes de Telecinco, al que ahora también se suma Nicolás Vallejo-Nágera. Colate tiene previsto sentarse en el espacio televisivo dirigido por Santi Acosta y Beatriz Archidona el próximo 5 de enero para hablar como nunca antes sobre episodios de su pasado.

En un adelanto emitido en ‘Así es la vida’, Colate abre su corazón al relatar una vivencia que vivió cuando tan solo era un niño: “La vida me ha dado muchos revolcones. Tuve una mala experiencia”, comenzaba explicando, para después aclarar que se trata de “un intento de abuso sexual”: “Sí, nunca se lo conté a nadie. Creo que ahí comenzó un poco mi rebeldía”, continuaba, visiblemente conmocionado por echar la vista atrás y recordar este terrible episodio.

Colate se sincera sobre Paulina Rubio: "Veía cosas que no me cuadraban"

Habrá que esperar tres días más para conocer el testimonio de Nicolás Vallejo-Nágera al completo. Sin embargo, ya ha podido saberse que en su entrevista también hace referencia a Paulina Rubio y a la relación que mantuvieron, de la que ahora no queda nada: “En el 99 conozco a Paulina. Ella tenía pareja en ese momento. Veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor”, indicaba.

Las palabras del colaborador hacia la cantante no quedaban ahí: “La última frase que me dijo mi padre en su vida fue: ‘Esta mujer te va a arruinar la vida’, y de repente un día pasó algo y desde ese día hasta hoy. Nunca más”, ha contado. Unas durísimas palabras que dejan entrever que no tiene intención alguna en retomar el vínculo con la mexicana después de los rifirrafes surgidos entre ellos.

De hecho, en cierto modo ha llegado a señalar a Paulina como la ‘culpable’ de que en algunos momentos de su vida le haya costado encontrar oportunidades laborales: “Hubo manos negras que me cerraron posibilidades de trabajar”, ha asegurado ante las cámaras. Sin duda alguna, si algo demuestran las declaraciones de Nicolás es que está dispuesto a mostrarse tal y como es y contar su historia sin ningún tapujo. ¿Tendrá algo que decir su ex al respecto?

El mejor momento profesional de Nicolás Vallejo-Nágera

Esta entrevista por parte de Colate va a emitirse en uno de sus mejores momentos laborales. Fue el pasado mes de septiembre cuando el hermano de Samantha Vallejo-Nágera se sumó al elenco de colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ para ejercer como “corresponsal en Miami”. Un nuevo proyecto que el madrileño acogía con la mayor de las ilusiones pese a haber tenido un pequeño encontronazo con Sonsoles Ónega en su estreno.