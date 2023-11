Los colaboradores de 'Sálvame' dan el salto a RTVE

'Sálvese quien pueda' llegaba a Netflix el pasado 11 de noviembre y conforme pasaban las horas se convertía en lo más visto de la plataforma de streaming. Los ocho colaboradores míticos de 'Sálvame' se marchaban a las Américas poco después de la cancelación del programa de Telecinco y es ahora cuando están haciendo una intensa campaña de promoción del reality. Tanto es así que han desembarcado en RTVE para hablar de algunos de los aspectos más desconocidos de sus aventuras por Miami y México.

Este lunes, 20 de noviembre, algunos de los colaboradores de 'Sálvame' darán el salto a RTVE. ¿El motivo? Hablar de su nuevo reality, 'Sálvese quien pueda'. En concreto, tal y como ha anunciado el ente público, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Hernández y Kiko Matamoros hablarán de su llegada a Netflix en el sofá de 'Late Xou', el programa presentado por Marc Giró. Según se ha explicado, los tertulianos desgranarán los entresijos de "esta aventura cargada de sorpresas". Eso sí, junto a ellos no estarán Víctor Sandoval, Belén Esteban y Terelu Campos.

En los últimos días se ha intesificado la promoción de 'Sálvese quien pueda' en varios y conocidos programas de televisión. Sin ir más lejos, esta misma semana, Belén Esteban y Kiko Matamoros se convertían en los protagonistas de 'La Resistencia' y conquistaban a todos con sus brillantes y espontáneas respuestas. De hecho, era el padre de Laura Matamoros quien hablaba abiertamente de su salida de 'Sálvame' y lo hacía sin ningún tipo de filtros. "Nos echaron de Telecinco. Nos enteramos de que nos habían echado mientras estacado haciendo el programa. Salió en la prensa. Pero que nos echaron también es verdad y hay que decirlo. Que están en todo su derecho como cualquier empresario. Que te puedes equivocar, pero es legítima y diría que lógica", decía.

Por su parte, la de Paracuellos le indicaba que se callase: "Respeto mucho a Telecinco y respeto mucho a la cadena. Me han dado 24 años de comer". No obstante, tras unos minutos guardando silencio, Belén Esteban añadía: "Perdona, pero se pasaron dos meses jodiéndonos. Hemos estado muchos años en Telecinco y estamos muy agradecidos, pero hay etapas que se cierran y ahora estamos felices en otra".

Kiko Matamoros habló con SEMANA de 'Sálvese quien pueda': así vivió la experiencia

Kiko Matamoros hablaba hace unos días con SEMANA de 'Sálvese quien pueda' antes de su estreno y aseguraba que las promos no eran nada en comparación a lo que se iba a emitir. "Bueno, eso es solo una perlita de todo lo que hemos vivido. De verdad que ha sido una experiencia impagable y no exagero. Yo creo que a nivel de entretenimiento es de lo mejor que se va a ver en televisión. Mis excompañeros de 'Sálvame' y yo veremos, el próximo día 6 de noviembre, un pase privado del primer episodio. Por lo que me han contado varias personas de la cadena están muy contentos con el resultado final y pienso que va a ser algo histórico en el mundo del entretenimiento", contaba. El colaborador de televisión se ha encontrado con una María Patiño muy diferente y no dudaba en hablar maravillas de Víctor Sandoval. "Descubrí que es una buena persona. He descubierto a una nueva María Patiño. Y creo que esta genuinidad, junto con su capacidad para adaptarse y relacionarse con el resto del equipo, la ayudaron en el proyecto y a conectar de una manera diferente con todos nosotros", explicaba.