Claudia de 'La Isla de las Tentaciones', ingresada en un hospital

Claudia Acevedo, exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha hecho saltar las alarmas. Han sido muchos los días que la canaria ha pasado alejada de las redes sociales, razón por la que sus más de 300.000 seguidores comenzaban a preguntarse a qué se debía ese distanciamiento repentino del universo 2.0. Sin embargo, ahora la joven ha explicado el porqué de su inesperada marcha temporal de Instagram, la cual ha venido dada a consecuencia de un complicado problema de salud.

Con un vídeo desde el hospital y ataviada con la típica bata, Claudia ha hecho referencia al motivo por el que ha permanecido ingresada. La influencer consumió un par de huevos con fecha de caducidad de ese mismo día. Algo que no le pareció sospechoso, aunque sí que notó que “olían un poco raro”. Sin embargo, este detalle no le pareció relevante y optó por cocinarlos, ya que teóricamente no habían caducado. Es por ello que incluyó estos alimentos en unos sándwiches que en un primer momento le supieron “raro”, probablemente sin llegar a imaginar todo lo que sucedería después.

Unos minutos más tarde y en plena digestión, Acevedo tuvo que ir al baño para vomitar en repetidas ocasiones. La joven se percató de que la comida no le había sentado bien, hasta el punto de verse obligada a acudir a urgencias. Ya en un centro médico, los profesionales pertinentes coincidieron en que, lo mejor para la salud de la joven, era ingresarla temporalmente para estabilizar su estado con suero y medicación por vía intravenosa. Más tarde, y a raíz del parte médico, Claudia pudo saber que había experimentado una “infección por salmonella o una intoxicación”, lo cual había puesto en jaque su estado de salud.

Cuando ya se encontraba mejor y el susto había pasado, la que fuera participante de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha tomado la palabra para calmar los ánimos de sus seguidores y romper el hielo. Para ello, Claudia ha asegurado que “nunca le habían puesto” suero por medio de una vía intravenosa, lo que ha hecho que viva una nueva experiencia en la que no lo ha pasado especialmente bien. Sin embargo, la creadora de contenido ha preferido no dar detalles sobre su diagnóstico médico, algo que ha guardado en su más absoluta intimidad y que no parece que vaya a desvelar pese a ser normalmente muy transparente y sincera con sus fans.

Así fue el inicio televisivo de Claudia Acevedo

Están a punto de cumplirse 3 años desde que la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ vio la luz en Telecinco. Claudia fue una de las concursantes del reality junto a su pareja de aquel entonces, Raúl, con quien aparentemente tenía un vínculo muy especial. Finalmente, ambos se marcharon de República Dominicana de la mano, aunque su romance no duró mucho en España y decidieron tomar caminos separados.