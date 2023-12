Cierra definitivamente La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', tras su divorcio con Mediaset

Adiós a la productora que creó la franquicia ‘Sálvame’. Tras hacerse público, de mutuo acuerdo, el divorcio entre La Fábrica de la tele y Mediaset España el pasado 5 de diciembre, hoy conocemos que la productora desaparecerá. La empresa de Adrián Madrid y Óscar Cornejo echará el cierre tras 17 años produciendo para el grupo de comunicación. Será tras ejecutarse de manera oficial el fin de su relación societaria, tal y como ambas partes aseguraban en el comunicado conjunto: “Los accionistas de La Fábrica de la Tele han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad”.

Cerrará a principios del 2024

No será inmediatamente después del día 31 de diciembre, momento en el que expira el contrato que mantienen con Mediaset, si no que se hará de forma progresiva. Así lo han confirmado fuentes de la productora a El País, a la vez que aseguran que ya se ha puesto en marcha un segundo ERE que se suma al que se produjo tras los cierres de ‘Sálvame’, ‘Deluxe’ y ‘Socialité’. Así las cosas, Óscar Cornejo y Adrián Madrid no volverán a producir ningún otro espacio con la marca con la que han operado las últimas dos décadas.

Desde el momento del cierre, los productores tendrán que crear una nueva sociedad si desean poner en marcha nuevos proyectos. Algo que parece lo más sensato si nos ceñimos a la última frase del comunicado del pasado 5 de diciembre: “El futuro está por producir”. Por lo tanto, la segunda temporada de ‘Sálvese quien pueda’ que estaría a punto de ser cerrada para grabarse en 2024, no tendrá el sello de la mítica productora de ‘Sálvame’, si no que se haría con la nueva factoría.

El punto de inflexión

El punto de inflexión para la ruptura total se produjo el pasado verano cuando los dueños de La fábrica de la tele se enfrentan a una petición por parte de Mediaset que no estaban dispuestos a cumplir: la salida de María Patiño y Nuria Marín de ‘Socialité’. Al parecer, la cadena les habría impuesto el cambio de las presentadoras en el único formato de corazón que les quedaba en el grupo, algo que no habrían acatado y que habría desembocado en la situación actual. Y es que las relaciones entre la productora y la nueva Mediaset no han sido fluidas desde el principio. Ni Madrid ni Cornejo han llegado a conocer al presidente de la compañía y el trato de ambos con Alessandro Salem, el nuevo Consejero Delegado, es prácticamente nulo.