El nuevo proyecto de Christian Gálvez que coincide con la marcha de Patricia Pardo

Christian Gálvez está de enhorabuena. Su vida laboral está a punto de dar un giro de 180 grados que se suma al buen momento que vive en lo personal. Casado con Patricia Pardo desde hace dos años, la pareja está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común. La presentadora, que recibió recientemente una respuesta de su chico que no tiene desperdicio, ya tiene dos niñas, fruto de su anterior matrimonio con el policía Francisco Márquez. El matrimonio televisivo está a punto de cerrar este año a lo grande con las 'buenas nuevas' laborales del expresentador de 'Pasapalabra'. Este es el nuevo proyecto que tiene Christian entre manos, a punto de ser papá.

Christian Gálvez, el "niño bonito" de Telecinco por el que la cadena vuelve a apostar

No veíamos a Christian Gálvez desde su despedida por la puerta de atrás de '25 palabras'. El programa fue cancelado 'in extremis' por Mediaset el pasado septiembre para dar la bienvenida al estreno del año, 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana. Apenas dos meses después, uno de los rostros más míticos de Telecinco está de regreso en la pequeña pantalla. La cadena ha anunciado su 'vuelta al ruedo' de la mano de 'Celebrity School, un nuevo espacio que se emitirá próximamente en horario de 'prime time'. Una gran apuesta de la cadena de Fuencarral para este final de año y de cara al siguiente que, una vez más, vuelve a depositar su confianza en el ex de Almudena Cid.

"Mediaset España prepara para Telecinco y en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) la adaptación de este formato original alemán en el que un grupo de conocidos personajes tendrá que afrontar diferentes retos de conocimiento, físicos y musicales frente a estudiantes de los grados de primaria, secundaria y bachillerato", reza el comunicado que ha difundido la compañía de medios audiovisuales. Se trata de un formato inédito en el que varios famosos se embarcarán en un viaje al pasado para revivir los momentos más anecdóticos y emotivos de su etapa escolar. A través de diferentes pruebas, deberán enfrentarse a otros estudiantes para demostrar sus conocimientos en diferentes materias.

Joaquín Prat anuncia la marcha, antes de lo previsto, de Patricia Pardo

Se desconoce todavía la fecha del estreno del nuevo proyecto de Christian Gálvez, aunque es de prever que se anunciará a principios de año. Tampoco se han adelantado los nombres de los famosos que van a participar en el nuevo formato de Telecinco. Mientras el presentador está de celebración por este nuevo reto, su mujer ha tenido que abandonar la televisión antes de lo previsto y de un día para otro. Una decisión inesperada que ha pillado a los espectadores de 'Vamos a ver' por sorpresa.

Ha sido Joaquín Prat quien ha anunciado la noticia en el programa que él y Patricia presentan en la franja horaria, tras el final de 'El programa de Ana Rosa'. "Habitualmente ahora presentaría y saludaría Patricia Pardo, pero hoy ella no está. Por circunstancias de la vida que se abre paso en sus entrañas, un médico ha tenido a bien darle la baja previa para alumbrar a ese niño que vendrá al mundo, parece ser que, antes de lo previsto. Por eso, desde aquí, a Patricia, a su familia y a Christian, un beso enorme", ha explicado su compañero. A partir de ahora, será él el encargado de capitanear, en principio, en solitario, el exitoso formato.