Christian Gálvez hace llorar a un amigo al hablar de "sus peores momentos" en '25 palabras'

Christian Gálvez se maneja como pez en el agua en televisión, por lo que no es raro que decida confesarse en un plató. Sin embargo, este miércoles 25 de abril ha sido diferente para él, pues lo hizo ante uno de sus mejores amigos, el humorista Víctor Parrado. Emocionado por su visita a '25 palabras', el programa que Christian presenta, el comunicador se dirigió al que él considera que es uno de sus ángeles de la guarda. No siendo él el único, pues se suman otros como el director del programa y Patricia Pardo, de quien se declara profundamente enamorado.

"Llevaba mucho tiempo esperando este momento", comenzó diciendo el presentador. "No sé si ustedes creen, los que están en casa, en los ángeles de la guarda, esos seres de luz que, en un determinado momento de tu vida, llegan, te acompañan, te iluminan el camino. Yo tengo algunos y de alguno de ellos ya he hablado aquí, como es el caso de Rafa, mi director; Rubén, mi sensei; Pati, mi chica… y otro de ellos le conocí encima de un escenario y me enamoré de él profesionalmente", ha asegurado. Su amistad creció durante la pandemia, de hecho, Víctor se convirtió en su salvavidas cuando todo se complicó para él. No solo por su situación personal, sino también por los vacíos laborales que pudieron existir y cuando no tenía presencia en televisión.

Entonces, pasó subidas y bajadas, una auténtica montaña rusa en la que el cómico le acompañó y no le soltó de la mano. Por esta razón, Christian Gálvez ha querido reconocérselo ante miles de espectadores, unas palabras que han emocionado a todos. Incluido a los dos protagonistas. "Víctor, llevaba mucho tiempo deseando hacer esto en la tele, porque, en mis peores momentos, cuando muchos me faltaron, estuviste a mi lado, estuviste cuando lo pasé muy mal, estuviste cuando lo pasé muy bien, estuviste siempre cuando me equivoqué, estuviste sobre todo cuando acerté… nunca preguntaste un porqué, nunca pediste nada a cambio", apuntó. En ese momento, se fundieron en un abrazo, pues Parrado era incapaz de contener las lágrimas.

Christian Gálvez no suele esconder sus sentimientos, pero pocas veces había hablado tan abiertamente de este momento tan complicado para él. Fue meses después de la pandemia cuando el presentador puso fin a su relación con Almudena Cid, etapa en la que acaparó todas las miradas. Poco después se confirmó que había comenzado una relación sentimental con Patricia Pardo, siendo ahí cuando la familia de Almudena cargó contra él. Si bien en aquel momento Christian se vio superado y lo pasó mal, con el tiempo ha logrado pasar página y encontrar total estabilidad.