Chenoa presentará 'OT 2023' en Amazon Prime Video

La vuelta de 'Operación Triunfo' era una de las noticias televisivas más esperadas de los últimos años. Prime Video coge el testigo de TVE y será la plataforma quien emitirá la edición de 2023 del talent musical. Y viene con importantes novedades: Chenoa será la presentadora.

Prime Video ha confirmado que Chenoa será la presentadora de 'OT 2023'. La cantante participó en la primera edición del concurso musical y comenzó su carrera musical gracias a él. Ahora, más de 20 años después, vuelve a formar parte del programa que tanto le cambió la vida. "Cuando tú vas, ella vuelve... y esta vez a presentar #OT2023 ¡Bienvenida Chenoa!", es el mensaje con el que la plataforma ha anunciado su fichaje. "Muy emocionada de volver al lugar donde empezó todo", aseguraba la interprete de 'Absurda cenicienta'.

Ya se barajaba que pudiera formar parte de esta nueva edición de 'Operación Triunfo' puesto que hace justo un mes ella misma reconocía que le gustaría formar parte del concurso. Dejaba entonces la idea de ser la maestra de ceremonias. Ahora, su deseo se ha cumplido y podrá meter esta gran experiencia dentro de su larga trayectoria televisiva. Fue concursante de 'Celebrity Bake Off España' en Prime Video en 2021, es jurado de 'Tu cara me suena' (Antena 3) desde hace seis años y ha participado en programas como 'Zapeando', 'Likes' y 'La Noche D'. Además, también presenta su propio podcast, 'Tómatelo menos en serio', en Europa FM. Sin lugar dudas, es una oportunidad que llega en uno de los mejores momentos por los que atraviesa la cantante. Como era de esperar, los seguidores del formato no han tardado en reaccionar y han asegurado que ella era la mejor opción para presentar la nueva edición de 'OT'. "La gente lista es Chenoísta", era el comentario más repetido. Chenoa se una así a la lista de presentadores del talent musical que está conformada por Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio y Roberto Leal.

Así será la vuelta de 'Operación Triunfo'

'Operación Triunfo' vuelve a la pequeña pantalla, aunque en esta nueva edición cambiará de canal. El formato de Gestmusic se lanzará en Prime Video y contará con galas semanales en directo, así como una emisión 24 horas a través de YouTube y la plataforma de streaming. "Los fans de Operación Triunfo han disfrutado de este formato, que ha llenado de alegría los corazones de millones de espectadores, durante más de 22 años. Estamos encantados de que el programa vuelva no sólo en España, sino también en Latinoamérica, y hacer historia con el primer contenido semanal que se emitirá en directo en Prime Video en España", explicó James Farrell, vicepresidente de contenidos originales locales de la plataforma, el día del anuncio. Hay que recordar que la última edición del talent musical se emitió en TVE en 2020, cuya ganadora fue Nia Correia.