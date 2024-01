Chenoa abandona 'El desafío' entre lágrimas: “No puedo, no puedo…”

No hay duda que en el programa 'El Desafío' trabajan para poner al límite a sus concursantes buscando que superen sus miedos. La última prueba a la que se ha tenido que someter Chenoa ha removido todas sus fobias. La cantante, que debía medirse en duelo contra Pablo Castellano, no pudo con el segway mortal sobre una estructura situada a una altura de cinco metros. Tras un primer intento fallido, se derrumbó en el segundo. "Es total fobia. No puedo. Es la altura, no puedo", afirmaba descompuesta y entre lágrimas.

Ya subiendo la escalera advertía que le estaba dando un vuelco el corazón y que le estaba costando un mundo llegar al inicio de la prueba. Además, reconocía sentir "parálisis total, dolor de cabeza, vértigo". La cantante se atrevió a iniciar el recorrido en un primer momento, pero quedó clavada en el tramo inicial. Tras varios minutos temblando Chenoa buscó afrontar la prueba, pero nuevamente se veía incapaz. "Tengo fobia a las alturas. Prefiero una apnea, os lo digo en serio". Finalmente, optó por abandonar el reto: "Lo siento, pero no puedo. Me supera. Voy a desmayarme".

Chenoa acaba abandonando un difícil duelo contra Pablo Castellano

Pablo Castellano, el marido de la influencer María Pombo, fue el primer en afrontar el denominado segway mortal subido a este dispositivo de transporte con autobalanceo. El empresario demostró una gran habilidad y recorrió el trazado sobre las alturas con equilibrio y calma logrando un tiempo de 2:12 minutos. El turno de la cantante llegaba después. Ella ya había avanzado en los ensayos que sentía auténtica fobia hacia las alturas y que una caída en la bici le había provocado ciertos miedos. Esta prueba volvía a traerle traumas de la infancia. El trazado marcado para el recorrido era de 15 metros en zigzag a cinco metros de altura.

Este desafío se ha convertido en una auténtica pesadilla para Chenoa: "He estado toda la semana durmiendo con la fobia", reconocía antes de iniciar la prueba. La artista estaba descompuesta desde el principio y las lágrimas han aflorado de forma inmediata. Aunque lo ha intentando una primera vez, la segunda ha decidido abandonar el reto consciente de que los miedos la estaban superando y se veía totalmente incapaz. Nada más bajarse de la estructura ha recibido un cálido abrazo por parte de su contrincante Pablo Castellano. Este nuevo programa nos deja a Mar Flores como ganadora. El jurado se rindió ante una brillantes coreografía de la modelo junto al grupo Argendance que une la danza clásica argentina con las boleadoras. La concursante ha querido que su premio de 7.000 euros vaya a parar a la Fundación Aladina.