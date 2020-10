Este miércoles, Chelo Garcia Cortés se sometía a Kopérnica, el particular polígrafo de ‘Quiero dinero’, el nuevo concurso de Telecinco que se emite dentro de ‘Sálvame’. La colaboradora se ha sometido a sorprendentes retos y preguntas que han puesto a prueba sus límites. En su debut en el segmento se desnudaba en directo, quedándose en ropa interior, a cambio de dinero. Esta tarde ha vuelto a afrontar nuevos desafíos a cambio de dinero.

Chelo se derrumba: «No me siento bien con lo que he hecho»

Uno de ellos tenía lugar cuando le han preguntado: “¿Contarías por 100.000 euros lo motivos reales de la separación de Gema López?». La respuesta de la gallega era: “No, yo he aceptado esta pregunta porque estoy jugando, pero yo no vendería la vida de Gema, primero porque ella no la ha vendido y porque no tengo ningún derecho”. La máquina de ‘Quiero dinero’ determinaba que decía la verdad y que la emoción que predominaba en ella era «la tristeza». Ha sido entonces cuando la colaboradora ha roto en llanto. “Lo que has hecho es una cerdada”, le espetaba Kiko Hernández. La colaboradora, sin reprimir las lágrimas, reconocía: No me siento bien con lo que he hecho, pero aquí estoy”.