Chelo García Cortés recula y se disculpa por sus palabras contra Mediaset: "Se me fue la boca"

Chelo García Cortés se ganaba el aplauso de todos después de manifestar todo lo que pensaba acerca del final de 'Sálvame'. La periodista se dirigía directamente a la cúpula de Mediaset y aseguraba que su decisión de cancelar el programa era una "aberración empresarial". Un día después, la colaboradora del programa reculaba, entonaba el mea culpa y se disculpaba con los directivos de la cadena de Fuencarral.

"A veces más vale que esté callada. Ayer se me fue la boca, la olla, y tengo que pedir disculpas porque en el fragor dije cosas que... Esta noche no lo he pasado bien", aseguraba Chelo García Cortés en la tarde del viernes. Además, reconocía que no quiso ver las reacciones que se provocaron en Twitter. "A lo mejor, en ese fragor ese de que me dejaban hablar, lo que es Sálvame, dije cosas... Cuando ha pasado esta noche, no lo he pasado bien", continuaba la colaboradora.

“Llevo casi 14 años aquí, en esta cadena. He aprendido muchísimo, sobre todo de mi programa, de 'Sálvame'. Quiero pedir disculpas, no porque tenga que pedirlas, sino porque creo que tengo que hacerlo. Cuando te equivocas, hay que decir: 'Me he equivocado'”, aseguraba totalmente arrepentida. Estas disculpas se producían horas antes de que desfilara por la Fashion Week del programa y reconocía también que estaba muy nerviosa puesto que el año pasado protagonizó una fuerte caída que la desestabilizó por completo. "Este año no me quiero caer... Pero vuelvo a repetir que estoy muy orgullosa de estar en esta cadena, en este programa y lo siento. Hablé de más", insistía la periodista.

Estas palabras no han sido muy bien recibidas por la audiencia a través de las redes sociales puesto que no han entendido qué estaba ocurriendo. De la misma forma, horas después del arrepentimiento de Chelo García Cortés, Belén Esteban pronunciaba un discurso en la 'Sálvame Fashion Week' que desconcertaba a todos pues le daba las gracias a la cadena. "Pero, sobre todo, voy a decir una cosa, que va a parecer un poco raro, pero lo voy a decir: ¡Gracias, Mediaset! Por dejarnos hacer durante 14 años la tele que ha hecho feliz a mucha gente. ¡Gracias!", esgrimía.

'Sálvame' vivirá siempre

El próximo 23 de junio 'Sálvame' llegará a su final y hasta entonces la productora, La Fábrica de la Tele, se está encargando de despedirse con cariño de la audiencia. Sin ir más lejos, este viernes los colaboradores oficiales del programa desfilaban por la pasarela con un mensaje muy importante: "El camino siempre vale la pena, solo muere lo que se olvida. 'Sálvame' vivirá siempre, porque vuestro apoyo nos hace eternos, y el final es su principio...".