Chanel: el motivo por el que no actuará en Eurovisión 2023

Chanel Terrero nos hizo soñar con el cielo gracias a su inolvidable actuación al ritmo de 'SloMo' en la pasada edición de Eurovisión. Sin embargo, la cantante y bailarina hispano cubana no volverá a subirse al escenario del certamen que tendrá lugar este sábado, 13 de mayo, en Liverpool. Es la única del top 4 que no está invitada a esta 67ª edición del festival. Te contamos el motivo principal.

La BBC ha invitado a la final a tres de los cuatro finalistas: la banda ucraniana Kalush Orchestra -vencedora del festival de 2022-, el segundo clasificado que fue a parar a Sam Ryder y la sueca Cornelia Jacobs quien quedó en cuarta posición. Por tanto, Chanel se queda fuera del certamen, a pesar de haber conseguido un tercer puesto. Aunque la BBC no ha dado una explicación oficial, en los corrillos se dice que la decisión de la cadena pública británica tiene que ver con que el perfil de Chanel no encaja con el programa que preparan. Según publica el portal 'Nius', no se debe a nada personal solo a razones televisivas. Y es que el estilo de "diva sensual" de la artista no se ajusta con la emisión más tradicional que están preparando con motivo de esta 67ª edición.

Chanel responde a la polémica

Los fans de Chanel enseguida se percataron de su ausencia en Liverpool y le preguntaron si respondía a una decisión suya o tal vez no había llegado a un acuerdo con la organización. Ella aclaró rápidamente que estaría dispuesta a actuar de nuevo en el certamen. “Si fuera por mí, estaría repartiendo jugo de mango”, subrayó en TikTok. Por tanto, todo se debe a una cuestión interna en la organización del festival en el que este año Blanca Paloma representará a nuestro país con la canción 'Eaea'. La española actuará en la octava posición, tan solo unos minutos antes del parón de la gala. Tras ella, será el turno de Loreen, una de las favoritas de la presente edición.

La gala se celebrará en el Liverpool Arena y se podrá ver en nuestro país a partir de las 21 horas en La 1 de TVE y RTVE Play. La actuación de Blanca Paloma ha logrado buenos números en las casas de apuestas. ¿Conseguirá batir el récord de Chanel con 459 puntos? Tendremos que esperar para verlo.