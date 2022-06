Chabelita Pantoja se está haciendo fuerte en televisión y cada vez su presencia es más habitual en distintos espacios de la cadena. Pero parece que no solo tiene las puertas abiertas de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colabora, porque le acaba de caer una nueva oferta de trabajo para sentarse en una de las preciadas sillas de ‘Sálvame’. Ahora bien, se abre un debate y es que este es el reino donde campa a sus anchas su prima, Anabel Pantoja, aunque ahora esté dando mucho juego desde ‘Supervivientes’. ¿Corre peligro el puesto de trabajo de Anabel Pantoja en su programa? ¿Hay cabida para las dos?

La hija de Isabel Pantoja conectaba en directo con ‘Sálvame’ en calidad de defensora de su prima en ‘Supervivientes’ y lo hacía para hablar sobre su affaire con Yulen Pereira. Pero en medio de su defensa, se ha topado con una jugosa propuesta de trabajo que le ha acercado Kiko Hernández y Adela González: “Me encanta cómo hablar, ¿por qué no vienes de colaboradora?”, le preguntaban a bocajarro. Para no dejar pasar la oportunidad, la presentadora ha añadido que la oferta de colaboración es firme e incluso le dan los días fijos en los que habría un hueco en plató para que ocupase una de las sillas libres: “Me comunican: lunes, miércoles y viernes. Isa Pantoja, nueva colaboradora de ‘Sálvame’. En tu email tienes el contrato, revísalo”, le ofrecían, aunque de forma poco convencional, un trabajo en directo.

Chabelita Pantoja ha agradecido el ofrecimiento, más después de comprobar la ilusión con la que los que serían sus compañeros han recibido la buena nueva. Sin embargo, ha tenido que rechazar la propuesta de ser colaboradora de la crónica social en el plató de ‘Sálvame’, porque su agenda ahora mismo es muy apretada. Eso sí, no se cierra en banda a participar de manera eventual: “Contad conmigo un día para ir a veros y comentar ‘Supervivientes’”, se zafaba con elegancia.

Y es que quizá en mente tenía no pisarle los pies a su prima y poner en riesgo su presencia en televisión, como así apuntó con picardía Kiko Hernández, buscando meter algo de cizaña y ver cómo reacciona la joven ante tal posibilidad: “A lo tonto cuando Anabel Pantoja salga de ‘Supervivientes’ se va a dar cuenta que su silla la va a ocupar su prima. Igual la dejas sin trabajo”, decía con humor, pero sin conseguir que Chabelita caiga en la trampa. Y es que su cometido en esa tarde era defender a su prima, no quitarle su trabajo o hacer caer su imperio.

De hecho, dejó claro que no solo ella vela por su éxito en el concurso, sino también su propia madre, Isabel Pantoja, “lo está viendo y le está gustando”. También su romance con Yulen es bien visto por su tía, aunque más delicado es el vídeo íntimo protagonizado en la isla: “No le he preguntado por el tema del vídeo, en concreto, pero en general está orgullosa de Anabel, no pensaba que iba a durar tanto por la experiencia anterior”.