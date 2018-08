Chabelita Pantoja habla de su relación con Omar Montes

Chabelita Pantoja está viviendo un verano de lo más intenso. La hija de Isabel Pantoja ha vuelto a convertirse en protagonista durante los meses estivales por todas las polémicas que la han rodeado estos días. A pesar del linchamiento mediático, Chabelita ha decidido hablar de cuál es su relación con Omar Montes, con el que ha estado unos días en Miami.

La hermana de Kiko Rivera ha viajado hasta Miami para acudir al concierto de uno de sus cantantes favoritos, Anuel, al que incluso le ha dedicado uno de sus tatuajes. “El viaje no estaba programado, lo he conocido como fan”, ha comenzado explicando en una entrevista para ‘El programa del verano’.

Chabelita Pantoja ha viajado al otro lado del charco junto a Omar Montes, del que habla ya abiertamente. “Es un chico que conozco desde hace un mes, me lo paso muy bien, me gustan los perfiles complicados como puedes ver”, comenta entre risas. Al ser preguntada por sus antecedentes, la joven dice que ya ha dado el paso de conocer a su familia: “Ha estado en mi casa, ha conocido a mi hijo, he tomado una confianzas con él muy rápido, pero no he dudado, me he ido a Miami con él.

A pesar de que ha sido un comienzo rápido, Chabelita desvela que se anda con “pies de plomo”.