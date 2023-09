Tras la expulsión de Genoveva Casanova en la primera gala de ‘MasterChef Celebrity’, el programa de cocina más famoso de España ha continuado. La que fuera esposa de Cayetano Martínez de Irujo se vio obligada a terminar su aventura en Televisión Española el pasado jueves, 7 de septiembre. Sin embargo, otros 14 rostros conocidos han tenido oportunidad de demostrar sus habilidades culinarias de nuevo frente a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

Ha sido este jueves, 14 de septiembre, cuando ha dado pistoletazo de salida una nueva entrega del programa de la cadena pública que no ha dejado indiferente a nadie. En ella, los participantes han tenido que cocinar para unos comensales muy exigentes. Estos no han sido otros que los exconcursantes de la octava y novena edición de ‘MasterChef Junior’, los cuales no se lo han puesto nada fácil a los actuales aspirantes.

Más tarde, Tania Llasera se ha convertido en la capitana del equipo azul, compuesto por Álvaro Muñoz Escassi, Jordi Cruz, Eduardo Casanova, Sandra Gago, Jesulín de Ubrique y Miguel. Por otro lado, Blanca Cuesta ha cogido las riendas del color rojo junto a Los Morancos, Toñi Moreno, Palito Dominguín, Laura y Daniel. Este último equipo ha sido el que ha perdido la prueba y se ha tenido que someter a una prueba de eliminación en la que sus nervios estaban a flor de piel, sobre todo teniendo en cuenta que se jugaban la continuidad en el concurso.

Mientras elaboraban un plato clave para su futuro en ‘MasterChef Celebrity’, ha aparecido en pantalla Luca Dazi. Además de haberse convertido en uno de los nuevos concursantes de ‘Gran Hermano VIP 8’, el que fuera participante del reality culinario ha vuelto al programa del que salió para alentar a los nominados a que llevaran su reto sin nervios y de la mejor manera posible. Un retorno que ha hecho especial ilusión a personas como Eduardo Casanova, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de ensalzar el importante papel del joven a la hora de expresarse libremente y sin tapujos.

Pero como no podía ser de otra manera, ha llegado el momento de la expulsión. César Cadaval, de Los Morancos, se ha convertido en el segundo eliminado de las cocinas de 'MasterChef Celebrity' en esta octava edición. Una decisión que él mismo ha asegurado que “no esperaba”, aunque afronta con orgullo y llevándose el cariño de todos sus compañeros. No obstante, si algo tiene claro es que su hermano, Jorge, llegará muy lejos e incluso podrá ganar el concurso.

1 de 5 Tras la expulsión de Genoveva Casanova 2 de 5 Se ha emitido el segundo programa de 'MasterChef Celebrity 8' 3 de 5 En esta ocasión, el equipo azul se ha adelantado al rojo 4 de 5 Que ha tenido que ponerse a prueba con el delantal negro 5 de 5 Finalmente, César Cadaval ha sido el eliminado