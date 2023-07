'¡Vaya vacaciones!' ya tiene tres parejas fuera de la carrera por 25.000 euros del premio final. Tras Miriam e Isabel, las segundas expulsadas, es el turno de Carmen y Rubén de decir adiós. Cada vez son menos y más las rencillas entre todos en la villa y, por ello, las nominaciones se están ajustando cada vez más. La "ceremonia de las estrellas" terminó con la aventura de la pareja de influencers en la misma noche en que se comprometieron. El ex guardaespaldas de famosos pidió permiso a Luján Argüelles, se arrodilló ante su futura mujer y le pidió matrimonio.

Recibieron cuatro votos por parte de sus compañeros y terminaron enfrentándose a sus grandes amigos Javier Tudela y Makoke, a los que no pudieron vencer en la prueba de equilibrio. Los nervios le jugaron una mala pasada a Rubén que no conseguía completar el recorrido a tiempo. Se marcharon tristes por perder esta oportunidad pero con la vista puesta en su futura boda. Una petición para la que el ex concursante ha estado buscando el momento ideal. Su participación en Telecinco era lo que él buscaba, una oportunidad especial y única para ambos. "Las estrategias son lícitas pero pueden sacar a gente que no se lo merecen", se lamentaron al despedirse. Este 20 de julio los concursantes desvelaron sus pactos para salvar o nominar en grupo y fueron ellos los perjudicados por los diferentes planes.

¿Pactos en '¡Vaya vacacaciones!'? Los concursantes confiesan la verdad

El "pink power", como se habían referido en consonancia al color de camiseta que lucen en las pruebas, se desquebrajó por completo. Álex y Luna se molestaron con Marta Peñate y Tony Spina y se sentían señalados por mantener una amistad con Javier Tudela. "La misma decepción que tienen ellos con nosotros, la tengo yo...Estoy aguantando una desconfianza hacia nuestra persona que no me está gustando nada, qué clase de equipo es este", se preguntó la ex concursante de 'MasterChef' ya con todas las cartas sobre la mesa. Las críticas iban en todas las direcciones y, con ellas, terminaban por el momento las estrategias. Ahora ya todos saben de la existencia de estas conversaciones y es muy posible que, con tan solo cinco parejas en la competición, cambien las reglas del juego.