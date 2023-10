Carmen Lomana llama "gorda" a Pilar Vidal y esta se rompe: "No sabes el daño que puedes hacer"

Carmen Lomana y Pilar Vidal llevan semanas protagonizando polémicas después del robo que sufrió la primera de ellas en su piso de Madrid. Y es que la segunda de ellas recibió una información tras el desagradable suceso y no dudó en lanzarla públicamente, insinuando que el robo que había sufrido la 'socialité' no era del todo cierto. Eso no sentó nada bien a Carmen Lomana.

Ahora, las colaboradoras de televisión se han vuelto a convertir en personajes de actualidad después de protagonizar una polémica en el plató de 'Espejo Público'. Y es que la 'socialité' ha sido acusada de haber hecho un comentario sobre el físico de la segunda en la reunión de contenidos que hace el programa cada día. Algo que no ha sentado nada bien a la periodista y que provocaba incluso que estallara en lágrimas. La 'socialité' ha dedicado unas palabras poco agradables sobre Pilar, algo que por supuesto no ha sentado bien a la periodista: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", ha empezado diciendo Pilar.

Carmen Lomana, sobrepasada, no ha dudado en defenderse, diciendo que su comentario no lo había hecho con intención. Pilar Vidal ha querido seguir comentando: "Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, como vives en tu mundo de yupi", ha declarado rotunda con lágrimas en los ojos. Carmen ha querido contestarle: "Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir".

Pilar no ha dudado en decir: "Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo 'ay, perdóname Carmen'". A lo que Carmen Lomana ha querido contestar: "Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo". Pero la que fuera colaboradora de 'Sálvame' tenía más cosas que decirle: "Es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma". Y ha aprovechado la ocasión para explicar que ella ha tenido un problema de salud: "No me hace ninguna gracia. Hay gente aquí que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, y ahora estoy poniendo solución".

Y aprovechaba el momento para explicar que solo le permite a su madre hablar de su físico: "A la única persona que le consiento que me lo diga, y me duele muchísimo, es a mi madre, que es la primera que me lo dice. Solo se lo consiento a ella. Al resto, a nadie, pero porque yo no lo hago. No se me ocurriría ni con las delgadas ni con las gordas ni con las más guapas o feas. Me puedo meter con la opinión del alguien o con el acto de alguien, pero nunca con el físico. No, jamás". Pero la cosa no ha quedado ahí.

Pilar Vidal no puede evitar las lágrimas al hablar del ataque de Carmen Lomana

Pilar Vidal se ha centrado en las palabras que le dedica su madre en referencia a este tema: "Mi madre es la persona que más quiero y es la que más me lo dice. Es muy crítica conmigo y sé que lo hace porque me quiere. A veces discuto mucho con ella y estamos sin hablarnos un rato. Es a la única persona a la que se lo acepto porque sé que me quiere. Al resto no lo voy a tolerar. Ni para mí ni para nadie, porque no sabes lo que hay detrás y el saño que puedes hacer".

Ese momento era aprovechado por Carmen Lomana para disculparse: "Yo no me he metido contigo. Lo siento y persona, porque yo precisamente te he pedido perdón por si el argumento que estaba yo dando sobre si no era saludable tener demasiada grasa te podía molestar. Además, yo siempre he pesando que eras una persona que llevabas bien lo de los kilos". Y aprovechaba la ocasión para lanzarle un dardo: "Es como si yo me pongo como una pantera porque dudaste de mi robo", ha declarado rotunda.

Pero Pilar Vidal no ha podido evitar las lágrimas y se ha mantenido durante varios minutos muy triste. Eso sí, ha recibido el apoyo de todos sus compañeros de plató. Carmen Lomana ha querido dejar claro que el comentario que ha hecho sobre la gordofobia no tenía nada que ver con ella. Susanna Griso no ha dudado en lanzar su apoyo a Pilar, dejando claro que hay que ser respetuosos porque no conocemos los complejos que tienen algunas personas. Eso sí, Pilar deja más que claro que este rifirrafe no va a hacer más que separarlas aún más: "Ahora sí que estamos alejadas, en las antípodas".