El comentario de Carmen Lomana sobre "el semen" que revoluciona el plató de 'Espejo Público'

Carmen Lomana ha hecho frente a una de las situaciones más embarazosas de su trayectoria televisiva. Pese a guardar siempre una imagen muy hermética y de saber estar ante las cámaras, en esta última ocasión un micrófono abierto en ‘Espejo Público’ le ha jugado una mala pasada al sacar a relucir un episodio íntimo que nunca hubiera querido que la audiencia supiera.

Esta anécdota ha tenido lugar en la sección ‘Más Espejo’ del programa de las mañanas de Antena 3. Después de que Gema López le hiciera una pregunta, Carmen Lomana revelaba sin querer que había usado el semen como crema facial y corporal: “Es bueno para el cuerpo, yo por algo lo digo. Si sobraba algo te haces así, me lo ponía”, confesaba la colaboradora mientras hacía gestos como si se estuviera aplicando un ungüento por los hombros y la cara.

Lo que en ese momento no podía llegar a imaginar es que sus palabras estaban sonando en todos los rincones del país. La tertuliana creía que se trataba de una conversación fuera de cámaras y ha seguido echando leña al fuego: “A mí me lo absorbía todo”, admitía, mientras que Miquel Valls no podía esconder su cara de asombro al asegurar que le parece “una porquería” esta práctica. Por su parte, tanto Susanna Griso como el resto de colaboradores permanecían ojipláticos ante la situación, sobre todo teniendo en cuenta de que todos ellos eran conscientes de que estaban en pleno directo.

Carmen Lomana se percata de que estaba en directo

Cuando el espacio televisivo ha vuelto de la publicidad, la presentadora se ha dirigido a cámara para explicar lo sucedido a los espectadores: “¿Qué ha pasado? Pues que Carmen Lomana no sabía que estábamos en directo, pensaba que estábamos aquí en petit comité, que estábamos de ‘jijijajá’”, ha comenzado explicando, para después poner el vídeo en el que su compañera se sincera como nunca antes sobre sus prácticas beauty.

El clip ha llegado a su fin y Lomana no ha podido evitar sonrojarse: “Me ha entrado un calor, estaba de risas y bromas, cuando me he enterado que estaba en directo… Me muero de vergüenza. Esto se lo cuento a mis amigas, pero no a todo el mundo”, se ha justificado mientras se llevaba las manos a la cabeza y mantenía los ojos vidriosos a punto de llorar.

Dado que se trataba de una situación cuanto menos surrealista, los tertulianos han intentado tirar balones fuera y destacar la “naturalidad” de Carmen. De hecho, Pilar Vidal ha enterrado temporalmente el hacha de guerra con su compañera al resaltar que no tenga reparo alguno en hablar de sexo a su edad: “Por primera vez estoy de acuerdo contigo, parece que las mujeres cuando lleguemos a la menopausia no podemos hablar, me haces un favor”. Aún así, considera que a partir de ahora será considerada “la musa del semen” dentro del panorama nacional.