Carmen Gahona, destrozada, vuelve a atacar a Raquel Bollo

Carmen Gahona está viviendo una de las etapas más duras de su vida. Desde la muerte de Chiquetete el pasado 16 de diciembre de 2018, Carmen ha estado inmersa en su vida y en superar este pérdida, una época en la que ha preferido mantenerse alejada de los medios de comunicación.

Sin embargo, ahora ha roto su silencio, dos meses después de la pérdida del artista. No ha dudado en ser sincera y desvelar lo mal que lo está pasando: “Estoy regular, la verdad, tengo días. Llevo sus cenizas a todos lados, lo llevo conmigo siempre”, ha desvelado con la voz rota. Además, ha declarado lo difícil que es superarlo: “Tengo recuerdos de él por toda la casa”, comenta.

“No te puedes imaginar lo que lo echo de menos. Algunas veces no me acuerdo ni el día en el que estamos. Aquí tengo yo sus fotos, se hace muy duro. Estoy sola con su recuerdo. Yo hablo con él todos los días. Fue un traume la muerte de mi madre, éramos nueve hermanos, pero compartimos el dolor. Yo estoy muy sola”, declara.

En sus declaraciones que ha hecho a ‘Sálvame’, Carmen Gahona demuestra que sigue en guerra con Raquel Bollo: “Esta tía es muy mala y falsa, no sé cómo la tenéis ahí”, dice contundente, atacando una vez más a la colaboradora de televisión. Raquel Bollo ha preferido no contestar y tan solo ha bromeado: “Hay que ver los directores teniéndome aquí. No entiendo cómo pueden tenerme aquí… “.

