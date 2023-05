Carmen Borrego responde a Terelu: "Tengo una hermana que nunca me dice nada"

A Carmen Borrego no le ha hecho mucha gracia las palabras de su hermana y le ha contestado con ironía: "Yo también te quiero Terelu, gracias, hermana’’. De inmediato se ha dirigido a sus compañeros para averiguar un poco mas sobre la identidad de las personas que se iban a poner en contacto con ella durante la tarde. Ante esto, Terelu ha intervenido de nuevo. «Lo mismo si preguntas, te genera más dudas», le decía la presentadora a la benjamina del clan.

Terelu Campos dejaba claro que ambas se toman su labor como colaboradoras muy en serio: «Yo trabajo, independientemente de que me guste o no». Entonces, Carmen Borrego le ha lanzado un reproche: «Tengo la mala suerte de que tengo una hermana que nunca me dice nada». Terelu no dudó en echar un poco de leña al fuego, sumándose al juego del despiste. «Todos tenemos algo que ocultar o cosas que no nos gustan. Todos guardamos algún secretillo», apuntaba. «Viniendo de 'Sálvame', sí me asustaría».

«Soy tan tonta que he pensado algo que no va a ocurrir», reconoce Carmen Borrego

Finalmente, Carmen Borrego optó por no preocuparse demasiado por la sorpresa que le tenía reservada el programa. Por momentos llegó a pensar que se trataba de un asunto relacionado con su familia. «Soy tan tonta que he pensado algo que no va a ocurrir», espetó, haciendo referencia a una posible reconciliación con su hijo. Y es que durante meses ha estado sin hablarse con su hijo, José María Almoguera. La relación entre ambos se quebró por completo después de que se diesen a conocer unos polémicos audios de su nuera, Paola Olmedo, diciendo lo que verdaderamente piensa del clan Campos. Aquello marcó un cisma entre ellos, aunque tal y como señaló hace unos días el marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal, ya se ha producido la reconciliación y las aguas han vuelto a su cauce.