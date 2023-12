Carmen Borrego reacciona a la traición de Bárbara Rey a su madre

Las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’ han vuelto a incendiar la relación del entrevistado con su familia. En esta última ocasión, el hijo de Bárbara Rey aseguraba que su madre “hizo un montaje con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa”. Unas palabras a las que ahora ha reaccionado Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos ha aprovechado su intervención en ‘Así es la vida’ para hacer referencia al testimonio de Ángel Cristo Jr. Carmen Borrego está segura de que Bárbara Rey sabía que “siendo Bigote la expareja de su madre iba a tener más boom”, razón por la que ha dejado entrever que probablemente esa fuera la primera intención por la que la vedette protagonizó una toma de contacto con el humorista. Aun así, con el paso de los días la actriz se fue ilusionando y se lo admitió a la hermana de Terelu Campos: “Bárbara me confesó que se ilusionó con Edmundo”, ha revelado.

Para Carmen, si algo ha caracterizado el vínculo entre María Teresa y Bárbara han sido las continuas idas y venidas: “Han tenido una relación de amor odio, ahora nos queremos, ahora no”, ha contado en el plató de Telecinco. Unas palabras que dejan entrever que las circunstancias hicieron que la que fuera esposa de Ángel Cristo no tuviera reparo en dar una oportunidad sentimental al exnovio de la presentadora, aunque eso hiciera saltar las alarmas de todo el país.

Teniendo en cuenta la actitud de Borrego ante las palabras de Ángel Cristo Jr., todo apunta a que no guarda ningún rencor a Bárbara pese a haber intentado conquistar al exnovio de su madre. Su relación con Bigote Arrocet no es en absoluto positiva, razón por la que sigue sin ver con buenos ojos el romance que María Teresa tuvo con el humorista y que, según sus hijas, tantos quebraderos de cabeza trajo a su vida. Tanto es así, que tanto ellas como otras allegadas a la matriarca de las Campos como Meli Camacho, no han tenido reparo en desvelar que, en algunos momentos, el cómico no trató a la comunicadora como ella hubiera deseado.

Carmen Borrego tiende su mano a Bárbara Rey en su peor momento

Aun así, Carmen ha asegurado en multitud de momentos que la guerra que Ángel Cristo Jr. ha comenzado contra Bárbara Rey y Sofía Cristo no le parece del todo bien. La versión del hijo de la vedette no ha terminado de convencer a la colaboradora de ‘Así es la vida’, que recientemente expresaba su parecer en el programa en cuestión: “Hemos visto una versión de Ángel donde cuenta más o menos lo mismo, ahora sube de tono, cuenta lo del Rey y ahora dice que es quien le ha grabado y a una madre desnuda”, comenzaba explicando. La tertuliana hacía referencia a las declaraciones en las que el entrevistado en ‘¡De Viernes!’ aseguraba haber sido el “sirviente” de su madre y haberla visto “desnuda con otro hombre”.

Pero las palabras de la tía de Alejandra Rubio no quedaban ahí, y dio un paso al frente sobre el tema: “Tengo información, la conozco desde hace muchos años y él tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe”, continuaba, indicando que la historia tiene “un contexto” en el que “él está incluido”: “Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo”, zanjaba sin reparo. Una manera de lanzar un capote a Bárbara en un momento que no está siendo nada fácil para ella y por el que permanece situada en el ojo del huracán.

Por si fuera poco, Carmen ha augurado que el hermano de Sofía Cristo “pagará muy cara” su entrevista en el nuevo programa de las noches de Telecinco: “Se está cargando a toda su familia. Siempre habló maravillas de su madre y su hermana cuando yo coincidí con él en ‘Gran Hermano VIP’ (…) Arremeter contra ellas a este nivel lo pagará muy caro”, indicaba. Sin embargo, ni estas palabras han provocado que Ángel Cristo Jr. dé un paso atrás en sus convicciones, y continúa dispuesto a desenmascarar una supuesta verdad que Bárbara habría ocultado durante décadas.