La colaboradora de ‘Así es la vida’ ha revelado el motivo por el que el chófer no ha reaccionado más cortante a la entrevista de Bigote Arrocet.

La última entrevista de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos no ha gustado en absoluto a los seres queridos de esta última. Si bien hace unos días tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio expresaban su parecer ante las palabras del humorista, ahora Gustavo Guillermo ha tenido oportunidad de hacer lo propio desde ‘Gran Hermano VIP’. Dada la repercusión del testimonio de Edmundo, el equipo de la casa de Guadalix ha creído oportuno informar sobre el asunto al que fuera chófer de la periodista. Sin embargo, su reacción ha sido bastante prudente y la hermana de Terelu Campos ha revelado el porqué.

Como cada día, Carmen Borrego ha aparecido en ‘Así es la vida’ con el objetivo de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Teniendo en cuenta que ha pasado poco más de un mes de la muerte de María Teresa Campos, una gran parte de las noticias que forman parte de la parrilla del programa tratan sobre todo lo que ha sucedido después de su pérdida. Es por ello que la hija menor de la periodista juega un papel fundamental en directo casi a diario.

En su intervención, la colaboradora ha admitido haber visto a la mano derecha de su madre un tanto “controlada” y sin intención de expresar su parecer sobre Bigote Arrocet: “Le pedimos a Gustavo que no hablara dentro de la casa de esta persona para que esta persona, fuera, no contestara”, ha revelado Carmen. Unas palabras con las que la tertuliana ha dejado entrever que el chófer está siguiendo a rajatabla sus instrucciones y las de su hermana: “Como le hemos hecho esa petición, Gustavo no ha explotado por hacernos caso a nosotras”, ha señalado, lanzando un comentario a favor del concursante al considerar que está siendo muy “respetuoso”.

Gustavo, muy enfadado por la entrevista de Bigote Arrocet

En su último número, Diez Minutos hacía pública una entrevista a Bigote Arrocet en su vuelta a España. Durante la charla, el argentino trataba con mucho cariño tanto a María Teresa como a su nieta Alejandra. Algo que no sucedía con Carmen ni con Terelu, que han sido las peor paradas de su testimonio: “Me parece muy fuerte lo que ha hecho. Prefiero no opinar porque iría desmintiendo una por una las cosas que dice. Es mentira, que yo sepa, que Teresa quisiera casarse con él para dejarle una pensión. Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo”, ha aseverado Gustavo con total rotundidad y muy molesto por la exclusiva de Edmundo.