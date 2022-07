Suele decirse que la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué lugar le tocará cumplir y esto lo acaba de experimentar en sus propias carnes Carmen Borrego. La pequeña del clan Campos ha regresado este lunes 25 de julio a su plató, el de ‘Sálvame’, aunque esta vez su paso bajo los focos será breve, pues está llamada a ser de nuevo la directora del programa estrella de Mediaset. Al menos así lo ha asegurado ella misma dando la sorpresa a las presentadoras de la jornada, María Patiño y Adela González, que se han llevado un susto tremendo al encontrar a Carmen Borrego agazapada detrás de un sofá para salir por sorpresa para dar una buena nueva para ella: “Hoy seré yo la directora del programa”, sentenciaba.

Los comienzos de Carmen Borrego en Telecinco comenzaron hace 20 años, pero fue detrás de las cámaras, ejerciendo como directora de espacios como ‘Día a día’ y manteniéndose en un discreto segundo plano para que la atención mediática no reposase sobre ella. Después de dar el gran salto al estrellato y convertirse en protagonista por derecho propio, parece que la fama no le gusta tanto como creía, pero ya es tarde para dar un paso atrás, por lo que parece que este lunes dará un paso adelante, para situarse detrás de las cámaras de ‘Sálvame’ y conducir un programa bajo mínimos, lo que ha llamado poderosamente la atención de las redes sociales. Eso sí, su tarea es ser directora de un homenaje que han realizado a ‘Las chicas de oro’ con una versión propia, ‘Las chicas de Borrego’.

A pesar de que este lunes ‘Sálvame’ cuenta con dos presentadoras para conducir la crónica social y dar el turno de palabra a los colaboradores en plató, lo cierto es que tendrán muy poco trabajo. Este lunes será complicado que Gema López y Carmen Borrego, las dos únicas colaboradoras del día, se pisen unos a otros en sus avivados debates, pues tan solo cuentan con dos en plantilla y el ambiente parece lo suficientemente sosegado como para que no tengan oportunidad de robarse el protagonismo unas a otras. Es más, tan vacío estaba el paltó que Omar Suárez ha dejado la redacción para ocupar una silla vacía en plató. Ahora bien, el cometido del reportero era presentar a los colaboradores a la fuga, que realmente estaban en el set de maquillaje metiéndose en la piel de ‘Las chicas de oro’, como es el caso de Lydia Lozano, Carmen Alcayde, Alonso Caparrós y Miguel Frigenti, que interpretan la adaptación de ‘Sálvame’ a la mítica serie.

Es decir, hay tantos presentadores como colaboradores, como así han dejado constancia con cierta ironía las presentadoras. “Trabajamos cuatro personas en este programa hoy”, comenzaba a decir María Patiño a su compañera, que se preguntaba si el motivo de tanta ausencia en plató se debía a que no hay presupuesto: “¿No hay parné?”. Quizá el dinero no sea el motivo por el que no hay colaboradores en la plantilla, aunque a Patiño esta idea le ha hecho gracia y ha seguido con la bola: “No hay dinero no, se lo ha llevado todo Kiko Matamoros”, bromeaba.