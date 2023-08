Carmen Borrego, ¿nueva concursante de 'GH VIP'?

La situación económica de Carmen Borrego tras la cancelación de 'Sálvame' no es positiva. La hija de María Teresa Campos era colaboradora del espacio vespertino, de hecho, era su principal fuente de ingresos, por lo que desde el pasado 23 de junio no le está resultando fácil salir adelante. Mientras su hermana Terelu ha hecho las maletas y ha fichado por Netflix, ella no ha tenido tanta suerte. Carmen, por su parte, se ha quedado al frente de los cuidados de su madre, quien permanece a su lado, pero ¿cuál será su futuro laboral?, ¿pende de un hilo? Lo cierto es que podría dar un giro radical muy pronto.

Carmen Borrego y su experiencia en realities

A la vuelta de la esquina tenemos el estreno de 'GH VIP', espacio que estrenará su octava edición y que podría reservar su hueco a Carmen Borrego. La tertuliana pertenece a uno de los clanes más famosos de nuestro país y ha participado en programas como 'Sálvame Okupa', donde se convirtió en la absoluta protagonista. Aunque ella todavía no se ha pronunciado, ni desvelado si han llamado a su puerta, lo cierto es que sería la concursante perfecta. Tiene atributos de sobra y así lo repiten muchos usuarios en la Red, donde dejan claro que Carmen puede generar polémica, justo lo que se busca en un lugar así.

Carmen Borrego nunca tiene pelos en la lengua, tiene carácter y suele dar titulares, tres requisitos que este tipo de espacios suele pedir para sus participantes. Su nombre ha empezado a sonar en las primeras quinielas, aunque ella ha preferido no pronunciarse todavía. Quiere esperar y no adelantar si trabajará o no en un programa en el que la convivencia les lleva al límite y en el que, además, coincidirá quién sabe si con personas de su pasado.

No sería la única de su familia que ha tenido relación con un programa de este estilo. Su hermana Terelu entró como invitada especial a 'Gran Hermano Vip' en el año 2017, donde estuvo seis días con un objetivo claro: ser la jefa de cocina para una prueba semanal. Por esta razón, podría darle algún que otro consejo y valorar si puede ser una opción viable para Carmen, quien aquejada por sus circunstancias económicas podría valorar la opción.

Mediaset volverá a probar suerte con este formato. Será el 14 de septiembre cuando Mediaset estrene nueva edición, apuesta con la que quieren reflotar las audiencias y en la que habrá una nueva presentadora como es Marta Flitch. Cambiará de rol, dejando de lado 'Todo es mentira' para centrarse en un programa que nada tiene que ver por el conducido por Risto Mejide. Quién sabe si entonces podremos ver a Carmen Borrego en su lista de participantes o por el contrario declinará esta opción.

Carmen Borrego tiene experiencia más que de sobra dentro y fuera de las cámaras, al igual que en los platós. Su participación ayudaría a estar de nuevo en actualidad y a que las altas esferas vean en ella un acierto seguro. La colaboradora sabe que así y puede que tras mucho pensarlo se lance y vuelva a hacer ruido en la pequeña pantalla.

Fue hace solo unas semanas cuando Carmen Borrego sembró la duda sobre su futuro. Abrazada a Alberto, uno de los directores de 'Sálvame' que había fichado por Mediaset, ella compartió un significativo mensaje. "Gracias jefe por enseñarme tanto. La vida dirá dónde nos reencontraremos. Te quiero", escribió. Entonces fueron muchos los que dieron por hecho que Carmen podría tener opciones la cadena de televisión, sin embargo, nada se ha sabido al respecto desde entonces.