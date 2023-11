La expulsión de Gustavo de ‘Gran Hermano VIP’ ha caído como un jarro de agua fría no solo en la casa de Guadalix, sino para todas aquellas personas cercanas al que fuera concursante. Era hace tan solo unas horas cuando el reality de Telecinco daba a conocer la decisión que la cúpula había tomado a la hora de pedir que abandonaran la aventura televisiva tanto al chófer de María Teresa Campos como a Alex Caniggia. Es por ello que era de esperar que la aparición de Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ estuviera marcada por este inesperado suceso.

A su llegada al programa de las tardes de Telecinco, la hermana de Terelu Campos ha tenido oportunidad de ver las imágenes previas a la expulsión de Gustavo. En ellas, aparece reflejada una acalorada discusión entre el conductor y Carmen Alcayde durante los posicionamientos que tienen lugar horas antes de la expulsión de la audiencia, que se celebrará esta noche. Unos minutos más tarde de visualizar este contenido, la hija menor de María Teresa Campos ha confesado que ha hablado con Gustavo esta misma mañana.

“No está aislado, le he notado tranquilo y quiere aclarar las cosas. Creo que esta noche vamos a ver bien lo que ha ocurrido”, respondía Carmen Borrego ante la atenta mirada de Joaquín Prat, que no podía llegar a imaginar que su compañera hubiera tardado tan poco en ponerse en contacto con el exconcursante de la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’, a quien ha defendido pese a las circunstancias.

Teniendo en cuenta que el chófer trabajó para María Teresa Campos durante más de tres décadas, las hijas de esta última son conocedoras de la gran parte de sus actitudes, motivo por el que Carmen se extraña de que haya podido llegar a ser violento: “Lo siento y lo he vivido durante muchos años, Gustavo no es un hombre violento en ninguno de los aspectos. Pero muchas veces tú estás metido en una discusión para calmar y salta todo por los aires… ¡A lo mejor no eres tú el responsable! Te ves en medio y terminas al final discutiendo, ¡habrá que ver quién ha provocado esa bronca!”, exclamaba Borrego, dejando entrever que quizá ha sido otro participante el que ha hecho que Gustavo se enfade, ya que no suele ser una persona conflictiva.

Carmen Borrego reacciona a la inesperada expulsión de Gustavo

Sea como fuere, lo cierto es que la andadura del conductor en la casa de Guadalix ha finalizado. Podría decirse que el paso de Gustavo por ‘Gran Hermano VIP’ ha estado marcado por la discreción, siendo uno de los concursantes más herméticos de todo el elenco. Aun así, su saber estar hizo que se salvara de varias nominaciones y que se convirtiera en un rival temido por muchos hasta que su concurso ha llegado a su fin. Ahora no le ha quedado más remedio que volver a su rutina habitual tras haber cumplido uno de sus objetivos, que no era otro que dar a conocer su faceta más personal a la audiencia.

Aunque ha pasado una gran parte de su vida al lado de uno de los personajes más mediáticos de todos los tiempos, la actitud del chófer siempre había sido una incógnita para los medios de comunicación. Gustavo siempre ha intentado preservar tanto su intimidad como la de María Teresa Campos. Una tarea en absoluto sencilla que ha logrado con creces hasta que, tras el fallecimiento de la periodista, dio el salto a la televisión de la mano de ‘Gran Hermano VIP’.

Su decisión fue tanto criticada por unos como alabada por otros, y aunque en un primer momento a las hijas y a la nieta de la comunicadora les resultó extraño que el conductor participara en un programa tan exitoso, finalmente no han dudado en brindarle todo su apoyo para que llegara lo más lejos posible.