Carmen Alcayde, sobre sus retoques estéticos: “Esta es mi tercera nariz”

5 Carmen Alcayde confiesa que se ha operado la nariz hasta en dos ocasiones

Verse en la pequeña pantalla le desarrolló un complejo que no dudó en quitarse sometiéndose a una operación estética: “Vine a hacer las Américas desde Valencia, hacía muchos castings y no me cogían. Me decía que con lo bien que lo hacía tenía que ser por la nariz”, declaraba.