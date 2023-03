Desde hace casi un mes que Carmen Alcayde y Lydia Lozano viven en un continúo enfrentamiento. El hecho de que la primera se subiera al 'pulpillo' para revelar que la información sobre una colaboradora que acudía a locales de intercambio estaba relacionada con la intérprete del 'chuminero', molestó y mucho a Lydia Lozano. Desde entonces, ambas no se dirigen la palabra y han protagonizado varios desencuentros. Hasta ahora. Al comienzo del programa de este jueves de 'Sálvame', las presentadoras del mismo, Terelu Campos y María Patiño aseguraban que Alcayde se encontraba en las puertas de Mediaset muy enfadada y "liándola parda" con un miembro de la dirección del programa. La colaboradora de televisión exigía añadir una nueva cláusula en su contrato para regresar a su puesto de trabajo.

Esta nueva cláusula en su contrato iba a perjudicar a la que fuera su amiga y compañera, Lydia Lozano. Carmen Alcayde ha exigido no coincidir con ella en el plató de televisión. En el caso de que se produjera este encuentro, ella abandonaría el programa sin dar explicación alguna. Durante la tarde de este viernes, ha estado negociando con la producción del programa dado que no ha conseguido resultados a nivel personal: "No se siente cómoda con Lydia, está intentando arreglar las cosas y ve que no hay avances". "¿Cómo lo ha intentado?", preguntaba Lydia y añadía: “Porque, por ejemplo, ayer me escribió que no sabía que mi madre estaba mal y yo le di las gracias".

La decisión de 'Sálvame': que se turnen cada 15 minutos en el plató

Tras negociar con la producción del programa y ante su amenaza de no acudir a su puesto de trabajo, 'Sálvame' ha aceptado la cláusula impuesta por Alcayde, que le afecta a su compañera de programa. Para que esta cláusula se puede llevar a cabo, el director, David Valldeperas, ha estipulado que cada 15 minutos se alternen en el plató entre ellas. Mientras que una estará en el plató comentando la actualidad que se esté tratando en el espacio, la otra esperará en una sala VIP a que le vuelva a tocar su turno: “La solución es salomónica, la vamos a respetar y cuando entre una saldrá la otra”, explicaba el director del programa.

A pesar de esta petición de Alcayde, con el paso de los minutos el programa ha decidido que se reencontrarán. Aunque eso sí, había un panel entre medias que la separaban. En ese momento, ambas han intentado defenderse sobre lo ocurrido. Carmen ha asegurado que las cosas no eran como se estaban contando, sino que había pedido que se le vetara a ella: "Cuando he llegado he dicho que me quería vetar a mí misma e irme a casa, pero me han dicho que si me iba ya no podía volver. Pero yo no he querido vetar a nadie y menos a Lydia", comenzaba a decir. Sin embargo, los colaboradores que se encontraban en el plató no se creían las palabras de su compañera.

Lydia Lozano, muy molesta con su compañera, Carmen Alcayde

Aunque Alcayde le ha dedicado unas bonitas palabras a Lydia Lozano, ella se ha mostrado muy molesta con el gesto que ha tenido su compañera en el programa de este viernes. A pesar de que las presentadoras han intentado calmar las aguas, parece que la disputa, a día de hoy, no tiene pinta de solucionarse. Tan solo el tiempo dirá si volverán a ser amigas o no.