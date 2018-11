View this post on Instagram

Ayer nuestro @aquihaymadrono alcanzó un 8,3 de share!!!! 340.000 madrileños contactaron con nosotros. A cada uno de vosotros tengo algo que decidiros………OS AMO!!!!!❤️❤️❤️❤️@telemadrid @lafabricadelatele @anaisabelpeces @davidvallde y un equipo que es la 🍐