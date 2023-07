Carlota Corredera dejó de formar parte de 'Sálvame' en abril de 2022. Se fue entre lágrimas y con un sabor agridulce que sin querer sigue arrastrando meses después. Aunque de todo aquello ha aprendido muchísimo, eso no quita que haya necesitado a expertos a su lado para que le ayuden a superar su salida. Ejerció como directora y presentadora, puestos de los que se vio obligada a despedirse durante un tiempo indeterminado. Ella, por su parte, tiene claro qué pasó y qué motivó a que se quedara sin trabajo en televisión.

Carlota Corredera: "Me ha costado mi puesto en Mediaset"

"He pensado muchas veces qué habría pasado si no hubiese empezado a presentar aquel septiembre de 2015. Pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida. A que se convirtiera en titular lo que dices, lo que haces, lo que engordas. He aprendido a digerirlo gracias a la terapia y a mi entorno, pero no me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele", comienza diciendo la gallega en El País. 15 meses después de su último programa en 'Sálvame' ha dado un paso al frente para contar cómo se siente.

Carlota Corredera cree que no encaja en las nuevas medidas impuestas en la cadena, en las cuales se prohibía entrar en terrenos pantanosos como la política. La presentadora no dudó en pronunciarse en asuntos como el maltrato que Rocío Carrasco denunció en su docuserie, formato en el que Corredera se mostró más tajante que nunca. La defendió hasta el final, a pesar de que eso le costara, en cierto modo, su puesto en 'Sálvame'.

"Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético. [...] No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género, rotundamente sí. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos. Los mensajes que lanzamos sobre los cuerpos, sobre las relaciones, los enfoques en las entrevistas...", desliza. Tiene claro cómo quiere afrontar un programa, mucho más si ella está al frente del mismo.

La razón por la que ha bajado la audiencia, según Carlota Corredera

Carlota Corredera considera que el enfoque de los debates de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' no fue el debido, aunque no cree que tuviera que ver en la fuerte bajada de audiencia. La periodista está segura de que perder 'Pasapalabra' provocó un efecto dominó del que a día de hoy ha sido imposible recuperarse, siendo en octubre de 2019 su última emisión de 'Pasapalabra' con Christian Gálvez. "Gestionamos mal el programa. Teníamos una información importantísima que transmitir, y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan. Pero lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir 'Pasapalabra'", explica Carlota Corredera.