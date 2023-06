Carlota Corredera, sin filtros, sobre 'Sálvame': "Es difícil igualar lo que he vivido ahí"

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 23 de junio se cierra una etapa en Telecinco con el fin de un programa que fue su buque insignia: 'Sálvame'. Carlota Corredera se ha sincerado por completo sobre un espacio en el que "tocó techo" profesional. "He conocido a mi marido, he sido madre, he crecido dentro del programa tanto profesional como personalmente".

La periodista, en el marco de una sincera entrevista en el 'Faro de Vigo', ha reconocido que 'Sálvame' es una periodo clave de su vida, tanto personal como profesional. "Vendrán otros programas, espero que muchos, pero es difícil igualar lo que he vivido ahí". No ha querido entrar en las razones del fin del espacio de Mediaset. Ahora, su único anhelo es por la gente que se va a quedar sin trabajo. "Ojalá más pronto que tarde haya nuevos proyectos de la productora para recolocar a la mayor parte de los compañeros, ojalá a todos. Como les digo a ellos, yo ya llevo un año fuera de allí y la vida sigue". Carlota Corredera se siente "muy orgullosa de haber sido una de las fundadoras" del programa. "Puse la primera piedra con Raúl Prieto y con Jorge Javier Vázquez, y hemos construido una manera de hacer tele y de comunicar que ya se va a quedar".

La nueva vida de Carlota Corredera

La gallega lleva un año apartada de los focos de la televisión, un tiempo que ha calificado de "raro". Los últimos 25 años habían sido frenéticos para ella en lo profesional. "Este año y medio de parón ha sido un aprendizaje, hay cosas que he echado de menos y otras de más. He intentado ser positiva, cuidarme, escucharme y cuidar de mi familia; intento buscar las ventajas de las nuevas situaciones, que están para aprender, y cuando paras después de tener encima tanta tralla, picos de estrés y sobreexposición necesitas un tiempo de descompresión y tranquilidad en el que también he recuperado la lectura y he visto series".

Asimismo, Carlota Corredera ha hecho hincapié en que siente haber tenido que pagar un precio muy alto por su implicación en la docuserie de Rocío Carrasco, 'Contar la verdad para seguir viva'. "Lo he pagado carísimo. Si a lo mejor no me hubiese implicado tanto, las cosas hubiesen sido de otra manera. No lo sé, pero estoy plenamente convencida de lo que hice y cómo lo hice. Eso no quiere decir que no me haya equivocado y que sea perfecta, pero mi compromiso está intacto". La periodista, que inicia un nuevo proyecto profesional en forma de vídeo podcast, no cierre las puertas a la televisión. "No quiero dejar la tele (otra cosa es que la tele me quiera dejar a mí, pero creo que no ha llegado ese momento) y más pronto o más tarde volveré".