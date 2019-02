Si bien es cierto que no es sencillo dirigir a los colaboradores de ‘Sálvame’, la presentadora también tiene que enfrentarse a la tarea de lidiar con invitados con un carácter complicado. Es lo que le ocurrió en 2017 con Carmen Gahona, que le dijo en directo: “Tu opinión me importa muy poco, no tienes derecho a decir que me vas a llamar la atención, no eres nadie para llamármela”. Carlota le espetó entonces: “Te podía haber tocado cualquier otro presentador, pero justo esta tarde estoy yo”, a lo que añadió entre otras cosas: “Voy a seguir diciendo lo que me da la gana, porque yo también tengo libertad de expresión, siempre desde el respeto, que es lo que me han enseñado en mi casa”.