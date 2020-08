La presentadora se ha manifestado vía redes sociales: «Soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19 establecido por Mediaset».

El pasado jueves saltaba la noticia, un positivo en coronavirus en ‘Sálvame’ ponía en jaque a la cadena. Desde entonces, Carlota Corredera ha permanecido guardando la cuarentena en casa al igual que otros compañeros de programa. Finalmente, y ante la sorpresa de muchos espectadores, presentaba este domingo una nueva emisión de ‘Hormigas Blancas’, esta vez dedicada a Julio Iglesias.

Ante el revuelo que ha ocasionado su presencia en el plató, ella misma ha querido manifestarse vía redes sociales. «Esta noche estoy al frente del #HormigasBlancas de #JulioIglesias porque soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19 establecido por @mediasetcom 😷 Gracias por vuestro interés», explicaba.

Desconocemos si el programa estaba grabado y si así fuera, cuándo se produjo la grabación. Sin embargo, muchos de sus seguidores no han dudado en mostrar su evidente desconcierto y sorpresa con comentarios como el siguiente: «Me alegro que estés bien, pero no entiendo o no me enteré bien… Marta López dio positivo? Si es así tú estuviste en un programa de Sálvame juntos a otros colaboradores con ella… Entonces tengo entendido que al haber estado en contacto directo con un positivo deberíais estar en cuarentena aún habiendo dado tú negativo…no?».

Otro comentario también aludía a que no tendría que haber acudido al plató: «No deberías estar trabajando… Tuviste contacto directo con Marta López.. y tienes que estar 14 días en cuarentena mismo habiendo dado negativo. Esto es denunciable, tienes que ser más consecuente tú y tu empresa. A no ser que el programa esté grabado. La ley es para todos la misma».

La conducta «irresponsable» de Marta López

Caber recordar que Mediaset ha prescindido de forma fulminante de Marta López por su «actitud públicamente irresponsable». Un despido que se producía después de que la colaboradora acudiera junto a otras compañeras a una fiesta celebrada en el Festival Starlite de Marbella. Una contundente decisión que no ha dejado indiferente a la fiel audiencia de la cadena.

La cadena emitía un comunicado en el que hacía referencia a la conducta inapropiada de la colaboradora en el «ámbito privado» donde no extremó las precauciones que la pandemia precisa. «Al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que por supuesto exige esta compañía», explicaban.

La cadena ha establecido un riguroso protocolo de medidas de seguridad y preventivas, tal y como señalaban en la citada nota. Unas normas aplicables «a sus trabajadores, miembros de productoras y colaboradores externos para mantener una esfera de seguridad que permita la continuidad del servicio público que se lleva a cabo desde el ámbito audiovisual, tanto desde el punto de vista informativo como de entretenimiento». La cadena hace las pruebas PCR diariamente a los colaboradores. Y según las palabras de Carlota Corredera, ella habría cumplido con el estricto protocolo establecido. «Soy apta para poder presentar», ha dicho en redes sociales.

Marta López se dejó ver la semana pasada disfrutando de forma distendida de la fiesta en Marbella sin extremar las precauciones que la crisis sanitaria precisa. Sin utilizar la mascarilla obligatoria y sin respetar la distancia de seguridad. Una conducta que ha puesto en peligro a otros compañeros de la cadena. El pasado lunes, la cadena activaba el protocolo por un posible positivo y ponía en cuarentena a diversos personajes habituales, entre ellos, Carlota Corredera.

Se desconoce si Marta López se contagió en la sonada fiesta en la que no estaba sola. Se la vio acompañada de algunas compañeras, entre ellas, Makoke. Las redes clamaban entonces por el despido también de esta última. «¿Y Makoke para cuándo? Irresponsables todas!!!! No habrá veranos para salir…», afirmaba una tuitera.

También hay quien esperaba medidas inmediatas con esta: «Espero que también se aplique a Makoke, que también aparece en esas fotos y vídeos de Starlite compartiendo irresponsabilidad». Los comentarios en redes se han sucedido pidiendo responsabilidades: «Me parece genial el despido de Marta López, pero Isabel Rábago y Makoke también tendrían que ser despedidas por estar en la misma fiesta y en contacto directo con Marta López», señalaba otro. La exmujer de Kiko Matamoros ha participado este fin de semana en el programa en el que colabora ‘Viva la vida’, donde entraba en directo durante una conexión desde Ibiza.