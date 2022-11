Carlota Corredera no tiene muy buenas noticias que ofrecer y es que después de esperar todo el verano la llegada del proyecto televisivo que le devolviese a la vida activa, ahora acaba de conocer que su programa no funciona según lo esperado y será otra vez desplazada en la cadena. La noche de los sábados era la noche de ‘¿Quién es mi padre?’, cuando la presentadora se ponía de nuevo frente a las cámaras para entrevistar a supuestos hijos ilegítimos de personajes conocidos que no desean reconocer el parentesco y convierten sus vidas en auténticos dramas. Pero parece que este formato no ha interesado demasiado a la audiencia, que semana tras semana se decanta por la propuesta que ofrece la competencia hasta el punto de condenar el programa de Carlota Corredera a la franja oscura de la parrilla.

Carlota Corredera ha vuelto a sufrir un varapalo profesional y es que estaba muy ilusionada con este programa especial que repasaba la vida de hijos ilegítimos de famosos. Pero poco a poco ha visto como los datos de audiencia iban bajando hasta situarse en el 6,8 % de share en su última entrega, todo un batacazo teniendo en cuenta que el sábado pasado se situó ya por debajo de sus propias cifras en un 10,5% de cuota de pantalla. Esto ha obligado a Telecinco a tomar cartas en el asunto para evitar el descalabro de la noche de los sábados, por lo que ha recurrido a su práctica habitual cuando algo no le funciona, pero ya está grabado: emitirlo en la franja donde menos moleste, aunque con ello se condene el producto a un fracaso mayor.

Mediaset vuelve a desplazar a Carlota Corredera al late night, la franja que sigue al momento del día más visto de la televisión, denominado prime time. Este mismo sábado 5 de noviembre, en vez de ver ‘¿Quién es mi padre?’ a las 22:00 horas, se emitirá la película ‘Si yo fuera rico’, protagonizada por Álex García, Alexandra Jiménez y Adrián Lastra. Una cinta que ya cosechó muy buenos datos de audiencia el año pasado y en la que la cadena ha confiado para levantar el desplome que se ha producido en la noche de los sábados. Y una vez haya terminado la sesión de cine, empezará el programa presentado por la gallega, tal y como han publicado desde ‘Fórmula TV’.

Carlota Corredera no ha logrado convencer a la audiencia con el proyecto con el que tenía pensado regresar a la parrilla de Telecinco. Desde su primera emisión se puede comprobar que no enganchó como se esperaba en el público. Se estrenó con Julio Iglesias con un 12,2% de share, para la semana siguiente anotar su mejor dato con Alberto Solá como presunto hijo ilegítimo del Rey Juan Carlos. Este especial hizo un 14,1%, aunque cierto es que se debió a la inesperada muerte del protagonista días antes en circunstancias que se vendieron como sospechosas, aunque después se confirmó que se trató de un fallo cardiaco. Las dos siguientes entregas bajaron notablemente los datos, con un 10,5 y en su último episodio se planta con un 6,8 % de share. Y ahora se emitirá en el late night, después de la película, bien entrada la madrugada, por lo que no serán muchos más los que puedan ver el programa.