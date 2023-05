Carlos Torres: "Mi novia y mi madre se disputan ser mi mayor admiradora"

No ha sido nada fácil que los lectores de SEMANA lean este reportaje. Durante algo más de 10 días Carlos Torres (34) ha estado en España, pero ha resultado realmente una odisea poder citarnos con él para hacer esta entrevista. Los Premios Platino, la promoción de la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén' en la que debuta... El actor, con humildad, pasó a dejarnos directamente su agenda para que nosotros mismos comprobásemos cuándo tenía un hueco para vernos.

Estaba agobiado y no era para menos. Tenía razón. Apenas disponía de una hora libre entre tanto compromiso. “¿Ves como no te estaba mintiendo?". Te la envié porque no quería que dijeras: ‘¡Ay, no! ¿A quién tenemos ahora? Al señor ocupado...’ Me sentía mal, pero realmente era verdad. Pero mira, por fin estamos aquí”, nos dice a modo de disculpa nada más vernos.

Efectivamente, entre un compromiso y otro Carlos nos ha hecho un hueco y, a pesar del cansancio, está tan cariñoso y pizpireta como siempre. Mientras lo peinamos y maquillamos para la sesión de fotos, nos cuenta que la noche anterior ha dormido poco. Que cuando llegó al hotel después de un día agotador, decenas de fans lo esperaban en la puerta y, aunque era ya la una de la madrugada y aún no había cenado, quiso atender a sus admiradores. Y no solo eso. Cuando se fue a la cama comenzó a leer las cartas que estos le habían entregado. “Serían ya las 3 de la mañana...”, nos cuenta.

"Tengo que sentirme agradecido con la vida, con las cosas que tengo", reconoce Carlos Torres

Torres sabe que su personaje de Charly Flow en la exitosa serie 'La reina del flow' ha marcado a millones de personas en todo el mundo. En España el fenómeno ha sido mayor, si cabe, porque la serie estuvo más de un año siendo el número uno en Netflix. “Solo puedo estar agradecido y conmovido”, relata. El Carlos Torres más cercano, ese cuya debilidad son su novia Joanna y su madre, se abre en esta entrevista que por fin podemos ofrecerles.

Así que has dormido poco leyendo las cartas de tus fans… ¿No te da vértigo leer tanto halago?

A mí me conmueve mucho. Me conmueve pensar que hay una persona que me admira tanto, que puede quedarse en la puerta de mi hotel cinco horas solo para un simple abrazo o un simple saludo y entregarme una carta. En esas cartas me confiesan sus sentimientos, me dicen que mi personaje de Charly Flow les ha ayudado a superar una depresión… Todo eso a mí me toca el corazón.

¿Cómo consigues después de leer todo eso no creerte el rey del mundo?

(Frunce el ceño) No, para nada. No, porque yo no me lo tomo por ese lado del ego o de la fama, sino todo lo contrario. Solo pienso, por ejemplo, en que si esa persona está pasando por un momento difícil a mí me ayuda a darme cuenta de que tengo que sentirme agradecido con la vida, con las cosas que tengo, el trabajo que tengo, la salud que tengo y, por supuesto, los privilegios con los que yo puedo vivir.

¿Tú alguna vez has sentido esa admiración por alguien?

Pues para serte sincero hasta el punto de llegar a esperar a alguien cinco horas en un hotel no, la verdad. Admiro a muchos actores o actrices, pero creo que nunca he sentido lo que algunos fans sienten por mí. Y precisamente por eso, anoche, así llegase cansado por todo el día, yo quise salir a la una de la mañana a recibirlos. ¿Cómo no los iba a recibir? ¿Cómo no?

Pero, Carlos, estabas cenando con tu novia, igual también ella se merece un rato a solas contigo...

No, ni cinco. Mira yo les doy prioridad a ellos. Me pasó ayer sin ir más lejos. Después de tanto tiempo esperándome tenía que salir a hablar con ellos para que sintieran que la espera al menos había merecido la pena.

"Ahora estoy centrado en que lleguen personajes que supongan un reto para mí"

Hace justo un año que nos vimos. Entonces tu sueño era tener más presencia en España y ya lo has conseguido. ¿Has pensado en todo lo que ha cambiado tu vida en solo un año?

¡Guau! La verdad es que siento que cada vez el tiempo pasa más rápido. No me puedo creer que nos hayamos visto hace un año porque yo siento que estuvimos juntos hace nada. ¡Qué loco! Pero bueno reconozco que sí, que me han pasado muchísimas cosas y que me siguen pasando porque ahí tengo algunos proyectos a fuego lento que estoy deseando contarte, pero es pronto.

¿Cuándo nos vimos el año pasado ya habías firmado por Bienvenidos a Edén, ¿verdad? Pero no quisiste contarme nada...

Si, sí, no podía. Me tenían prohibido contarlo.

Y una vez cumplido el sueño de rodar en España, ¿qué queda ahora?

Ahora estoy centrado en que lleguen personajes que supongan un reto para mí. Eso es lo que estoy buscando ahorita. Algo que sume un escalón a mi carrera.

¿Este personaje de Bienvenidos a Edén supuso un reto?

Sí, por supuesto. Es un personaje extraordinario. Se trata de algo muy distinto a lo que había hecho, un personaje rudo, que me exigió mucho físicamente porque tuve que hacer entrenamiento militar. Además fue un reto porque yo era el nuevo, todos se conocían... Pero el elenco me recibió de maravilla, la verdad.

¿Qué sentiste cuando firmaste el contrato?

Bueno, sentí que ahí arrancaba lo más difícil. Es verdad que el momento de la firma es un momento increíble porque te sientes feliz ante todo lo que viene, pero luego llega lo duro. En mi caso viajar, vivir todo lo nuevo, nervios...

Cuando ocurren este tipo de cosas, una noticia tan maravillosa para ti como es la firma de un nuevo proyecto en España, ¿a quién es la era persona a la que llamas por teléfono?

A mi novia. Bueno también a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana... Realmente ellos siempre son los primeros. Mi madre, por ejemplo, que vive entre España y Colombia como te conté la otra vez porque mi hermana vive aquí, pues se emocionó muchísimo y estaba feliz cuando le conté que iba a trabajar aquí. Mi familia siempre es lo primero para estas cosas y además yo siempre procuro celebrar y siempre invito a cenar a mi novia, a mi hermano, a mi madre... En fin, buscar un momento para agradecer las cosas buenas que nos pasan.

Has fichado también por Susana Uribarri, que es una de las representantes más potentes aquí en España. Ella lleva a gente muy famosa a la que sé que has tenido oportunidad de conocer. Ahora te codeas con Ana Boyer, Feliciano López, Cayetano Rivera… ¿qué tal te han caído?

¡Uy, me parecen súper queridos todos! Algunos habían visto la serie y entonces me hablaban de la serie con tanto cariño...

¿Quién? ¿Quién es fan tuyo?

Uy, espero no equivocarme... Creo que Feliciano, por ejemplo, y fue muy atento. Todos los que me nombras me parecieron gente muy sencilla y muy agradable que enseguida me tendieron la mano. Yo también les dije que si iban a Colombia que me avisaran.

Vamos, que os habéis intercambiado los teléfonos. ¿Con quién?

Con varios. Con Feliciano, por ejemplo y con algunos más, pero ahora mismo no recuerdo los nombres. ¡Me van a matar!

"Me encanta compartir con la gente y yo no tengo ningún problema en recibir esas muestras de cariño"

¿Carlos, sientes que ahora estás más preparado a la hora de vivir ese fenómeno fan?

Si, yo lo disfruto un montón. A mí me encanta compartir con la gente y yo no tengo ningún problema en recibir esas muestras de cariño. No sufro ni cinco con todo eso.

Quizá el año pasado todo era un poco más intenso... y tú te limitabas un poco más a la hora de exponerte. Por eso digo que ahora anda todo un poco más relajado...

Bueno, yo siempre he andado muy tranquilo por las calles, el año pasado y este.

Pero el año pasado Carolina Ramírez y tú estabais agobiados porque algunas fans llevaban muy lejos vuestro papel en la serie y os acusaban de ser infieles a vuestras parejas porque pensaban que estabais juntos en la vida real. Se vivieron momentos un poco tensos con todo aquello, pero creo que ahora andáis los dos más tranquilos. ¿Es cierto?

Ah bueno sí, eso es verdad que ha bajado mucho. Caro (Carolina) lo sufría mucho más que yo. Yo realmente siento que son gajes del oficio.

¿Caro y tu seguís hablando a menudo?

Sí, claro. Estuve con ella como hace un mes en Argentina porque teníamos que hacer unas fotos juntos, pero sí hablamos a menudo.

¿Lo mejor y lo peor de la fama?

(Lo piensa) La fama es una palabra muy... Es que a mí me gusta más decir reconocimiento. Lo bueno de la fama en mi caso es que yo creo que la fama hace más reconocido tu trabajo y entonces a la vez eso genera más propuestas de trabajo. Para mí eso es lo mejor. Y lo malo pues... (duda antes de hablar) quizá lo de que quede tan expuesta tu vida privada.

"Mi novia es mi mayor admiradora, pero se pelea con mi mamá", bromea el actor

Pero últimamente compartes más fotos con tu chica... Siempre he compartido.

Simplemente no me gusta compartir mucho porque siento que es un arma de doble filo. Me gusta ser prudente.

¿Ella entiende todo esto?

Sí, absolutamente. Los dos tenemos claro cuál es mi vida profesional y cuál la vida personal...

¿Es ella tu mayor admiradora?

Yo creo que sí. Aunque se da la pelea con mi mamá (risas).

¿Habrá tercera temporada de La Reina del Flow?

La última palabra la tiene Caracol. Yo es que no tengo ni idea. No tenemos ninguna información. No sabemos nada. Han salido mil rumores, pero lo primero es recibir una llamada. Esa llamada no ha ocurrido. Es lo único que puedo decirte.

¿Te gustaría venirte a vivir a España?

Si se da la oportunidad yo feliz, claro que sí. La verdad es que me encantaría.