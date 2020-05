Ya han pasado cinco años desde que Carlos Sobera dio el ‘sí, quiero’ a Patricia Santamarina en las playas de México. Para celebrarlo, el presentador de Mediaset ha compartido unas imágenes de su boda en su cuenta de Instagram.

«Juntos desde siempre»

«Hace ya cinco años que esta familia se casó en Tulum, pero juntos desde hace mucho más, desde siempre», ha escrito el vasco en sus redes. Junto a estas palabras, dos fotografías del día de su enlace. En una de ellas aparece la pareja sonriente y feliz en las costas del país azteca.

Sobera y Patricia tienen una hija en común

En la otra instantánea, ambos posan junto a Natalia, la hija que tienen en común y que el día de la ceremonia tenía siete años. También los acompaña Arianna, hija de Patricia con su primer marido, Rody Aragón, que en la actualidad tiene 21 años.

Un aniversario muy especial

El quinto aniversario de boda de Sobera y su mujer se produce un año después de que ella sufriera un derrame cerebral. El 4 de febrero de 2019, la abogada y productora teatral sufrió un ictus. «Patricia tuvo un derrame provocado por un cavernoma y tuvo que ser ingresada de urgencia. Estuvo tres semanas en el hospital. Fue muy duro, sobre todo los primeros días, porque los médicos no terminan de darte la clave exactamente de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasar», contaba el actor vasco tras este «susto importante».

Por suerte, su mujer salió airosa del percance. «A Patricia no le había quedado ninguna secuela. Reaccionaba bien, drenaba bien la sangre, no había ningún efecto secundario, que era lo que más temíamos», señalaba el presentador de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, de Telecinco, y ‘First Dates’, de Cuatro.

«La vida hay que vivirla de una manera intensa»

La dura experiencia del derrame de Patricia sirvió para que el actor y presentador valorara aún más lo que le une a su pareja. «La vida hay que vivirla de una manera intensa y en cada momento porque nunca sabes lo que te va a pasar. Aunque en el caso de Patricia te da rabia porque es una mujer joven, muy sana y no te explicas el motivo por el que pasa esto», reconocía poco después de su ictus.

Más de 15 años de amor

Patricia Santamarina y Carlos Sobera comenzaron su relación hace más de quince años. Su idilio comenzó en el año 2004 y desde entonces son inseparables. Curiosamente, inmediatamente después de conocerse no conectaron demasiado bien. «Me caía fatal, le veía y le tenía rabia, hasta me quitó una casa que yo iba a comprar, cuando tenía que verle por trabajo iba jurando en arameo», desvelaba la productora en ‘Mi casa es la tuya’.

En aquella entrevista en el programa de Bertín Osborne, la pareja contaba cómo la casualidad quiso que la chispa surgiera entre ellos. Debido a un retraso en la grabación de un espacio, alguien le pidió a Patricia que fuese al camerino del actor para hablar con él. “Yo me di cuenta de que ahí había algo porque tú me sonreíste, con ese amor cuando entraste… En ese momento me di cuenta de que había algo, después de ese cruce de miradas'», explicaba Patricia, divertida.

Además de formar una familia, tienen negocios en común. Ella estuvo casada con Rody Aragón, padre de su hija mayor. Él también tuvo un matrimonio anterior, con Elena Casado. Su hija en común Ariana, quiere dedicarse a la interpretación, aunque, según ha detallado el vasco, «aún es pronto» para saber si elegirá el mismo destino profesional de su padre-

«Tengo a la mujer más maravillosa del mundo»

El presentador ha declarado su amor por su esposa en varias ocasiones a través de sus redes y en diversas entrevistas. «Tengo un gran motor en mi vida: el amor, eso que les llevo vendiendo un año, se lo vendo porque creo en ello firmemente. Prueba es que tengo a la mujer más maravillosa del mundo, que es el motor de mi vida, dese hace cientos de años aunque solo hace catorce que la conozco, quiero presentársela», escribía hace un año. El amor es el factor más importante de su vida. Por algo se dedica a hacer de Cupido en su espacio de Cuatro…