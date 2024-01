Carlos Sobera, presentador de 'First Dates', habla de la bronca que tuvo con Isabel Pantoja

Carlos Sobera (63 años) se ha convertido en el nuevo invitado de 'Planeta Calleja'. Actualmente, el presentador de 'First Dates' es una de las estrellas de la cadena, lo que le ha permitido estar al frente de numerosos formatos. Eso sí, tiene claro que su programa favorito es 'Supervivientes'. "Es el que más me ha gustado. Es el más fresco, es el más natural, es donde más se lleva al límite a los participantes. Pasan hambre, pero de verdad, pasan frío por las noches, también pasan un calor tremendo, les pican los mosquitos de una manera salvaje", ha empezado diciendo Carlos.

Pero no solo le parece un formato interesante por cosas como estas, sino también por la convivencia a la que se tienen que someter los concursantes de este 'reality': "Y luego la convivencia, pero la convivencia competitiva provoca roces a los cuales tienes que hacer frente, quieras o no. Tú puedes ir de santo bendito a 'Supervivientes' que alguien por algo en algún momento, puede sacarte de quicio", ha continuado explicando Carlos Sobera.

Carlos Sobera se sincera con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'

Pero no solo se sacan de quicio entre concursantes. Las horas de plató también dan para mucho y Carlos Sobera ha estallado en alguna que otra ocasión: "Yo cuando me cabreo, me cabreo. Y mucho. Un par de veces he tenido que llamar la atención. Me enfadé un poco con Isabel Pantoja (67 años), por ejemplo. Ella luego se enfadó conmigo. Luego cuando vino a 'Volverte a ver' me lo hizo saber. Yo hacía el programa los martes. Entonces, justo el martes, la noticia que me da el director según llego a plató es 'Isabel Pantoja se quiere marchar'. Y claro, tuve que hablar con ella en directo, en el programa y me tocó darle un poco de candela. La conseguimos convencer", ha explicado el presentador de televisión sobre este momento de enfado que tuvo con la tonadillera. Jesús Calleja (58 años), consciente del interés que tiene siempre Isabel Pantoja, se queda de lo más sorprendido con esta confesión por parte de Carlos Sobera. De hecho, le hace saber que en esta declaración hay un titular claro. Después de hablar Carlos Sobera y conseguir que Isabel Pantoja se quedara, la tonadillera aguantó algunas semanas más.

¿Tiene plan de jubilarse?

A pesar de todos estos momentos que ha vivido en televisión y que guarda en su memoria con cariño, Carlos Sobera tiene un plan para cuando se jubile. Cabe recordar que actualmente tiene 63 años. Pero parece no tener ningún plan para el futuro, porque le encanta su trabajo y es algo que disfruta mucho: "Yo visualizo que me retirarán. Igual nos pasa como Arguiñano, que tiene 75 años, está en plena forma física y mental y ahí está. Es una estrella absoluta. Pero lo normal es que terminen diciéndote: 'has estado muy bien, pero ha llegado alguien nuevo'". Aún así, el presentador está tranquilo, porque fuera del trabajo, tiene una vida plena: "A ver, yo amo la televisión y lo tengo muy claro, pero creo que el día que la tenga que dejar tengo otras cosas en la vida. Tengo una familia, tengo una pasión que se llama teatro y una mente que está continuamente dando vueltas a las cosas y que me ayudará a descubrir caminos nuevos", ha declarado rotundo, dejando claro que todavía no ha llegado ese momento.