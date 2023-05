Carlos Sobera sigue siendo el sustituto de Jorge Javier Vázquez durante las galas de los jueves de 'Supervientes'. Está más que capacitado para ello, pero hay algo que hay que destacar sobre su última aparición en televisión. Este no ha dudado en parar el directo de su programa y mandar un mensaje a su madre, que acaba de cumplir 96 años.

"¡Atención! Hoy es 25 de mayo y mi madre, María Asunción Prado García, cumple la barbaridad de 96 años. Felicidades mamá de parte de todo el equipo de 'Supervivientes'. Te quiero. Ay... las madres...", declaraba con felicidad y con emoción al poder felicitar a su madre a sus casi 100 años, sin olvidar mandar un beso a la cámara que iba directo a ella.

Todo el público ha enloquecido ante esta muestra de cariño de Carlos Sobera, que no acostumbra a mostrar muchos aspectos de su vida personal. El hecho de que tenga a su madre todavía a su lado con 96 años hace que quiera felicitarla de manera pública, porque no puede estar más orgulloso. Es afortunado y lo sabe.

No ha podido pasar el día con ella

El presentador de televisión ha tenido que cumplir con su trabajo y eso le ha impedido pasar el día al completo con su madre. Eso sí, ha querido felicitarla también a través de las redes sociales, donde normalmente demuestra que pasa muchos días con ella, disfrutando de su compañía.

"Hoy cumple mi MADRE, Asun, 96 años. No hemos podido estar juntos, pero a través de la Tele nos conectamos. La quiero tanto... feliz cumpleaños Mamá!", le ha escrito deseándole lo mejor en este día. Ha dejado claro que iba a estar conectado con ella a través de las televisión y así ha sido, ya que no ha dudado en empezar el programa con un mensaje directo para ella. Estamos seguros de que ella, que es su mayor fan, se ha emocionado al escucharlo.

Como no podía ser de otra manera, su mensaje ha calado hondo en rostros conocidos y también en anónimos. Estos no han dudado en dejarle un mensaje al presentador de televisión: "Feliz Cumple, Asun! Y a toda la familia, afortunados! Pero qué maravilla! 🥂🎈🎁 #FelizVida #FelizEdad", ha escrito Elsa Anka. Pero ha recibido más mensajes emotivos de personas que no la conocen: "Qué feliz debe estar de tener a esta gran persona que eres! 😍", "CARLOS, TODO MI AMOR A TU MADRE Y FELICIDAD, Y ACUERDATE, DILE QUE FELICIDADES POR LO BIEN QUE HA EDUCADO A SU HIJO, CON EMPATIA Y UN CORAZÓN DE ORO. ♥️", "Felicidades y qué bien se la ve 👏👏". Desde SEMANA también le mandamos un mensaje de felicitación.