'Supervivientes 2023' llega a su fin en la noche del 29 de junio. Los supervivientes ya están aterrizando en las instalaciones de Telecinco, engalanadas y llenas de seguidores para la ocasión. Ex concursantes y familiares esperan en el plató la llegada de los cuatro finalistas expectantes. Sin embargo, hay una ausencia para quien todo el equipo ha querido tener unas palabras en directo. Jorge Javier Vázquez, el presentador de toda la edición, no podía estar y era, como en las últimas galas, Carlos Sobera el encargado. El presentador, que se encuentra de baja de Mediaset, se ausentaba así y, por primera vez, de la final del reality de supervivencia.

"Tendría que haber estado Jorge Javier aquí, estás. Esta final compañero también es tuya", lanzaba el presentador de 'First Dates' ante las cámaras. Le hacía extensible, de hecho, que venía ese deseo de todos los implicados en la producción del programa del que él está al frente. "De parte de todos tus compañeros y Mediaset, un beso muy fuerte", le dedicaba. El plató le dedicó un sonoro aplauso mientras coreaba a gritos su nombre. Después era Laura Madrueño la que llegaba a plató y era recibida por todos allí sin el también actor de teatro.

El adiós de 'Supervivientes 2023' y 'Sálvame' sin su presentador principal

El hecho de que Jorge Javier Vázquez no pudiera estar era algo que los espectadores ya esperaban. El pasado viernes 23 de junio ya sucedía con el final definitivo de 'Sálvame'. Tras 14 años en emisión, el programa de las sobremesas de Mediaset llegaba a su fin con todos sus colaboradores y sin su presentador estrella. Para el tuvieron numerosos momentos de recuerdo, como ha sucedido en la noche de la final de 'Supervivientes'. La repentina ausencia del presentador, posteriormente explicada por él mismo y por el grupo de Fuencarral en un comunicado, ha sido tema de conversación incluso para el Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez confesó en 'Lo de Évole' lo que significaba para muchos este adiós temporal. "Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas", le confesó a Jordi Évole. De hecho, reconoció que unas semanas atrás pudo hablar con él y le deseó la mejor de la suertes.