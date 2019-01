Las duras acusaciones de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

Miriam Saavedra ha regresado a ‘Sálvame’ como Princesa Inca. Y ha sido coronada como tal… Incluso ha sido la propia Belén Esteban la encargada de ponerle su corona… Todo pintaba bien hasta que ha salido el tema de Carlos Lozano. Ha sido en ese momento cuando la nueva colaboradora se ha desmoronado y ha roto a llorar en pleno directo asegurando que “seguía amando al presentador”.

Carlos Lozano ha llamado en directo a Miriam Saavedra

Pero la cosa no quedaba ahí. Cuando ella pedía no volver a hablar de Carlos Lozano y de empezar su nueva faceta como colaboradora alejada de este nombre, justo ha llamado el presentador y ha entrado en directo para contestar a Miriam Saavedra: “Hace falta ser sinverguenza… para decir que tú eres la princesa Inca y que yo no soy nada. Yo he estado contigo a los diez minutos de salir de GH, cuando saliste del examen psiquiátrico, he estado contigo en Año Nuevo”, ha comenzado diciendo.

Ha sido un día de altibajos para la colaboradora



“El vídeo que le grabaste a tus fans, a los que mientes, se te va a caer la cara sinverguenza, ese vídeo te lo grabé yo porque estaba contigo. Y tú lo has escondido porque hiciste una exclusiva donde decías que no estabas conmigo. Cuando nos pillaron los fotógrafos, tuviste que llamar a la redactora delante de mí porque eres una montajista y vas por dinero. He estado toda mi vida porque he estado enamorado de ti, pero una sinvergueza como tú no la quiero a mi lado“, continuaba explicando con un tono muy alto por el que Carlota Corredera le ha tenido que pedir que cambie.

Miriam ha roto a llorar en pleno directo durante la llamada

“Y lo que me parece deleznable es que mis compañeros de trabajo, que me conocen hace años, es que todavía te den la razón. ¿ y sabes por qué? Porque tú te vendes por dinero y por televisión. Y pisoteas a cualquiera. Quédate con tu mierda, con tu madre, con tu manager, que es lo que buscáis... y con Telecinco, porque como tú dices te hicieron los papeles porque tú eres su mono de feria. A la que visten de pollito y mañana te vestirán de perro. Para eso es lo que vales tú. Me he quitado la venda de los ojos. Te dije que dijeras la verdad y no lo hiciste. Basta ya. Lo de los temas íntimos que has dicho, demuéstralos”, seguía.

Ha querido mandar un recadito a María Patiño

Sobre los rumores de que ha mantenido una relación con Makoke, también ha querido responder a María Patiño: “Dile a Patiño ahora que la veo y quiere que diga que he estado con Makoke, que no he estado con ella”, sentencia.

Miriam no aguantaba más los reproches de su ex



“Y esta señora no solo ha dicho eso, sino que ha hablado de abortos y hay que ser miserable. Y te voy a decir una cosa, llevo 35 años trabajando en televisión y a mi me da igual ser presentador o friki como Rafa Mora, porque yo vivo de esto. Pero que una oportunista como tú venga a un país a decir la princesa Inca con tus fans, a los que tienes engañados porque me he acostado contigo. Cuando yo te llamé me dijiste “Te amo mi vida, ven y hazme el amor”. ¿A qué duele? Pues es la verdad”, continuaba diciendo mientras Miriam Saavedra no entendía lo que estaba ocurriendo y se rompía a llorar.

Le ha amenazado con denunciarla incluso

“Te voy a colgar porque no tengo nada más que hablar contigo. Pero te veré a la cara y te lo diré. Y eso de las denuncias ¿tú a mí qué me vas a denunciar? Que yo he podido llegar a dudar que yo he tenido algo contigo, algunos hijos.. . demuéstralo. Porque te voy a decir cómo ocurrió eso. Yo tengo mensajes de tu hermana de l hospital en los que yo me preocupaba de ti. Eres una miserable”, dice.

Carlota Corredera le ha pedido respeto

“Ya tenéis otro producto televisivo para jugar con ella”, le ha dicho a Carlota Corredera cuando esta le ha pedido que se relaje.

Le acusa de ser una “pesetera”

“Esta mujer dice que yo hago esto porque quiero volver con ella. ¿Pero tú de verdad crees que quiero volver con una mujer así? Lo único que te interesa es tu fama, tu culo y tu mierda y lo has demostrado. Siempre estás amenazando con demandas. Te voy a demandar yo a ti para que salgas con un certificado médico para que salgas de todas las miserias que te estás inventando. Que hablas y te mueves por dinero. Y tu madre y tu manager lo saben. Y yo tengo las pruebas”, seguía diciendo en un tono muy llamativo.

Ella mientras tanto, asegura que le sigue amando

“Yo he estado cegado porque te he amado mucho. Si a mi no me importa que me digas que me amas o no. A mí eso me da igual. Una persona como tú no me puede amar. Que me deja en público, a los tres días se enrolla con otro tío y a los días me dice que ha tenido dos problemas íntimos graves…”, sentenciaba.

