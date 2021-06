El equipo médico ha recomendando al concursante que ponga punto y final a su aventura en el programa de Telecinco.

El pasado jueves, Carlos Alba sufrió un contratiempo debido a una lesión en la mano y tuvo que ser evacuado de ‘Supervivientes’ para que los médicos pudieran atenderle. Ahora, la organización ha anunciado que el concursante tiene que decir adiós al programa por prescripción médica.

Carlos Alba ha sido obligado a abandonar ‘Supervivientes 2021’ debido a las graves lesiones que ha sufrido en su mano. Tras ser evacuado durante la gala del jueves, y después de realizarle algunas pruebas en el hospital, el equipo médico ha recomendando al concursante que ponga punto y final a su aventura en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

El exconcursante de ‘MasterChef’ comenzó la gala con una mano vendada a raíz de una herida que se había hecho en un dedo. Entonces, el concursante no pudo realizar la primera prueba de recompensa y, después, cuando se unió a sus compañeros, Lara Álvarez le comunicó que tendría que esperar a la valoración del equipo médico sobre su estado de salud.

En un principio, lo que parecía solo una herida, esta se convertía en una bajada de tensión y provocó que Carlos Alba sufriera un desmayo. No fue hasta el final de la gala cuando la presentadora compartió con el la decisión que los médicos habían tomado para realizar más pruebas y descartar así que se tratase de algo más grave. Sin embargo, su mayor pesadilla se ha hecho realidad y tendrá que abandonar el concurso con el que tanto había soñado.

Una salida que ha provocado que el reality de aventuras se vea obligado a suspender las nominaciones. Cabe recordar que fue Lara Sajen quien metió al cocinero en la lista de nominados. «Veo cómo se va encontrando. Cada semana le pasa algo nuevo. Hay otros concursantes que pueden estar participando sin tener los problemas de salud que él va teniendo. Por eso prefiero ponerlo él que a otra persona«, expresaba la exconcursante de ‘Maestros de la Costura’.

Los mensajes de Carlos Alba a Alexia Rivas

En su vuelta a España, Carlos Alba se tendrá que enfrentar a la polémica surgida a raíz de los mensajes que le mandaba a Alexia Rivas para conocerse en persona. «Me sabe muy mal porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años. Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo: ‘¿Cómo estás guapa? A ver si nos vemos’. Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba él solo», reveló la que fuera reportera de ‘Socialité’.

Unos mensajes que la mujer de Carlos Alba no quiso creer y que utilizó para propiciarle una serie de insultos a la periodista. «Como está haciendo un programa fantástico, porque lo está haciendo fantástico, no tienen por dónde cogerlo. Cada uno es como es, pero es que la Alexia no vale un pedo, hablando claro. Encima que le ha dado de comer, le ha estado cuidando cuando estuvo sin comer que parecía un pajarito, va y le da esa puñalada por la espalda. Quiere hacer daño a la familia, a mí personalmente no me lo va a hacer porque llevo 14 años con mi marido», decía de forma tranquila en us intervención telefónica en ‘Sálvame’. De la misma forma, el hermano de Carlos Alba, quien gestiona las redes sociales del cocinero, echaba por tierra la versión de Alexia y hacía hincapié en que solo había mensajes referentes a quedadas para cocinar juntos a través de una serie de vídeos en directo que hacía a través de su cuenta de Instagram.