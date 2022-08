En su segunda noche de emisión, el programa ‘Esta noche gano yo’, de Telecinco, se ha encontrado con importantes obstáculos. No nos referimos con ello a aquellos que deben afrontar los concursantes, sino a los que han planteado estos ante el reglamento de los juegos. El primer desencuentro entre los participantes y la normativa del formato se produjo ya en su estreno, el pasado 26 de julio. Entonces, varios concursantes, entre los que se encontraba Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, se enfadaron y se quejaron de que ciertas normas del concurso no eran justas. El segundo momento de tensión se ha vivido este martes, cuando Michelle Calvó y Patricia Montero se han enfrentado a ‘Maniobras orquestales’. Un juego en el que ambas han tenido que demostrar sus habilidades musicales e interpretar con diferentes instrumentos algunos temas muy conocidos y no se han puesto de acuerdo respecto a la valoración que se ha hecho de ellas.

Durante una de sus interpretaciones con las maracas, Michelle ha tatareado, por lo que los presentadores han decidido anular el punto. Después, Patricia ha tocado los bongos y ha levantado las manos cuando le ha tocado poner música ‘We Will rock you’. “Es que no me parece nada justo. Tengo que ser muy honesta. Si no se pueden ciertas cosas, no se pueden ciertas cosas. Yo he tarareado para dentro y lo asumo, pero tampoco se podían hacer gestos”, ha estallado la actriz, muy cabreada, e imitando el movimiento que había hecho su compañera. La polémica está servida.

Algo parecido sucedió la noche del debut del espacio, cuando el público fue testigo de varios momentos de tensión entre los concursantes. Las tensiones surgieron después de la prueba grupal. Los participantes tuvieron que atravesar un circuito de obstáculos con varias trampas y plataformas inestables. «Venimos a jugar un juego justo», destacó Carlo Costanzia. «Sabíamos que algo se puede mover, pero no que se podía caer una liana», apuntó Jorge González. Por su parte, Edu Soto, del equipo contrario, espetó indignado: «¿De verdad creéis que nos han chivado cosas?». Ante el rifirrafe entre ellos, los presentadores intervinieron para dejar claro que que todos competían en igualdad de condiciones.

«Que quede claro para vosotros y para el espectador en casa: los dos equipos manejáis, sabéis y tenéis la misma información. Cada uno hace con ella lo que puede y lo que sabe. En eso se basa el juego», les dijo Carolina Cerezuela. Por su parte, Christian Gálvez recordó que todos sabían desde el principio que el dinero acumulado a lo largo del programa se puede perder en la prueba final. Asimismo, señaló que el hecho de que se hayan caído no había sido por culpa de un error de la organización, sino por algunas de las trampas del circuito de obstáculos.

Hasta el momento, la audiencia del programa no se ha mostrado muy convencida sobre la nueva propuesta de Mediaset. Con solo un 11,4 % de share y 1.069.000 espectadores en su primera noche, las opiniones hacia ‘Esta noche gano yo’ en las redes sociales no son demasiado positivas.