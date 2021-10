El torero ya no oculta su buen rollo con Cynthia Martínez dentro de ‘Secret Story’. «Me parece una chica entrañable, súper correcta», dice.

Tras pasar varias semanas juntos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, la relación entre José Antonio Canales Rivera y Cynthia Martínez ha dado mucho que hablar. Atrás queda el frío reencuentro protagonizado por el torero y la que fuera su amante por una noche en la noche del estreno de ‘Secret Story’. A medida que han ido pasando los días, la química entre ellos ha ido en aumento. La convivencia, lejos de hacer mella en ellos, ha puesto en evidencia que ‘feeling’ les sobra. A día de hoy, los dos se sienten más próximos que nunca. Y así lo han hecho saber delante de las cámaras.

«Me daría más pena que se fuese Canales que Emi. Tenemos más cosas en común y creo que es un gran apoyo para mí en la casa ahora mismo», ha contado la joven. El matador, por su parte, ha destacado: «Tenemos una conexión increíble y me llevo con ella fenomenal».

«Me parece una chica entrañable, súper correcta»

El sobrino del desaparecido Paquirri ya no oculta que tiene mucha conexión con Cynthia. «Para mí la sorpresa no fue encontrarme con ella», ha explicado. «Me parece una chica entrañable, súper correcta, muy ambiciosa, con ganas de hacer cosas y estamos creando algo».

A estas alturas, José Antonio Canales Rivera no descarta hablar con ella de la polémica surgida después de que ella revelase en televisión su affaire. No tendría una cita con ella fuera del concurso de Telecinco, pero sí estaría dispuesto a resolver algunos asuntos cuando ambos estén fuera del ‘reality’. «Ella lo ha pasado mal y me ha querido contar. Tenemos una conversación pendiente, pero esa conversación pendiente se dará en la calle», ha recordado.

Cynthia no se queda atrás a la hora de hablar del torero. Y así se manifiesta sobre él cuando le preguntan: «Creo que tiene súper buen fondo. Hemos llegado a un punto de inflexión por que hay buen fondo centro de cada uno». Sus palabras coinciden con las de Canales Rivera. Los dos han conseguido entablar una relación cordial a pesar de que la aparición mediática de la joven dinamitó su noviazgo con su novia, Isabel Márquez. Una mujer con la que rompió antes de entrar en el ‘reality’ de Telecinco.

«Tiene un gran corazón», dice Cynthia sobre el torero

Quizás la soltería del gaditano ha dado vía libre para que las cosas fluyan mejor con Cynthia. Ella, desde luego, tiene muy buen concepto sobre él: «Tiene un gran corazón». A la reciprocidad en las alabanzas entre ellos se suman las muestras de complicidad: miradas, charlas relajadas, encuentros que no resultan incómodos… Es cuestión de tiempo saber si ahí queda la cosa o esto puede ser el comienzo de algo más.