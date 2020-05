Esta edición de ‘Supervivientes’ sigue dejándonos grandes momentazos. Este jueves vimos a una Ana María Aldón cumpliendo su palabra y cortándose el pelo en pleno directo. Si en Honduras los concursantes nos siguen dejando grandes momentos que comentar, lo que ocurre en el plató de Telecinco tampoco se queda atrás. Y es que este jueves pudimos ser testigos de la brutal pelea de Fani y Vicky Larraz, un reencuentro que acabó siendo uno de los enfrentamientos más épicos de la historia de ‘Supervivientes‘. Ambas se enzarzaron bajo la atenta mirada de sus compañeros que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo delante de ellos.

El motivo del enfrentamiento entre Vicky Larraz y Fani

El enfrentamiento comenzó cuando la que fuera cantante de ‘Olé, olé’ aseguró que desde la primera gala se la «tenía guardada» a Fani, a lo que la madrileña ha dicho con tono irónico «uy, qué miedo me das». El desinterés de Fani sobre el motivo por el que Vicky tiene ese problema con ella no ha hecho más que avivar la polémica, aún así la cantante ha querido desvelar el motivo. «Es una cosa muy sencilla. Tú en la palapa le dijiste a Christian, a Alejandro y a todos los que estaban ahí ¿que me nominaran?». Y ha añadido: «Esto fue el primer día, cuando a mí me nominaron. En la primera gala». Una acusación que el propio Alejandro ha querido confirmar. Ni corta ni perezosa Fani ha dicho que «puede ser».

Esta respuesta no ha hecho más que enfadar a la cantante: «Eso está prohibido en el reglamento», pero lo cierto es que Fani le ha querido restar importancia a todo lo que estaba diciendo su compañera de concurso: «Pues si dices que lo he dicho, lo he dicho, ya está. No me acuerdo, pero puede ser», asegura. Y le ha espetado: «Es que no me caes bien, entonces puede ser». Vicky le ha asegurado que ella «no puede influenciar a la gente para las nominaciones», pero Fani asegura que «cada uno juega a su manera». La cantante ha vuelto hacer hincapié en que hay un reglamento y que en mencionado reglamento está prohibido el tema de influenciar a otros compañeros para la nominación.

Vicky ha llamado a Fani «manipuladora, falsa y mentirosa»

En ese momento ha sido cuando ha entrado a jugar otro concursante, Christian Suescún, el hermano de Sofía Suescun, que ha asegurado que la nominación de Vicky fue un «consenso, aunque Fani llevaba la voz cantante». La artista ha querido volver a recalcar que está completamente prohibido por contrato y después de que Fani no le importara nada sobre esto le ha dicho: «vamos que te lo pasas por el forro». La que saltara a la fama por su participación en ‘La isla de las tentaciones’ ha asegurado que sí y que no le importan las cosas que pasaron hace ya meses.

Larraz harta de la actitud de Fani le ha dado la estocada final asegurando que «eres una manipuladora, una falsa y una mentirosa», algo que ha hecho enfadar ya a Fani y ambas se han enzarzado por la relación de Vicky y Yiya. Jorge Javier ha querido quitarle importancia a esta pelea y ha dicho «parece que estoy en el colegio» a la vez que se reía por esta discusión que finalmente no llevó a ningún lado.

El gran momentazo que vivimos en Honduras

Si este fue el momentazo en el plató de televisión, en Honduras vivimos otro gran momentazo: el de Ana María Aldón cortándose el pelo. La semana pasada, la andaluza accedió a raparse el pelo a cambio de disfrutar de un suculento y delicioso premio: un exquisito cocido. El azar determinó que la concursante se dejase su pelo a tan solo 15 milímetros del cuero cabelludo. «Mi marido se ha cortado el pelo cortito cortito. Mi niño igual, así que yo también. Soy una mujer de palabra«, advertía Ana María antes de someterse al primer tijeretazo. Un corte inicial que acabó de golpe y porrazo con su coleta al arranque de la gala.

Antes de que desprenderse definitivamente de su melena, la concursante dedicaba el rapado a su marido. «Cariño, va por ti». Cuando ha tenido el primer montón de pelo en sus manos ha soltado con humor: «¡Uy, si esto parece estropajo de esparto!». A lo largo de la gala, su cabellera ha ido perdiendo centímetros. «Te voy a decir una cosa, estás guapísima», le ha dicho Jorge Javier. Éste no paraba de sacar punta a la cómica situación y le lanzaba comentarios como: «Te pareces a Lina Morgan», «te pareces muchísimo a Gracia Montes» o«pareces una novicia».