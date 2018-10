La directora de la academia, Noemí Galera, se enfada y echa una monumental bronca a los concursantes de Operación Triunfo por la desgana que presentan en la grabación de los discos de las galas.

[Leer más: Noemí Galera la lía parda con un comentario desafortunado]

Ya fue el domingo cuando Mamen Márquez, la profesora de técnica vocal, les echó otra bronca por el mismo motivo. Los concursantes de Operación Triunfo han mostrado una pasividad en sus compromisos semanales y aún así, se ilusionan e imaginan un futuro triunfador, cosa que ha molestado a las superiores.

Las palabras de ambas han sido duras y tajantes para los concursantes, una llamada de atención para que se pongan las pilas: “El sábado saldréis y os encontraréis con los fans, y no sé si habrá mil, dos mil o nadie, porque a lo mejor salimos y no hay nadie”.

“Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda. La pena que me dio a mí ayer… No podemos trabajar así, de verdad. Nadie os asegura que triunféis“.

“Nadie os asegura que haya una gira, ¿qué gira? Los del año pasado tuvieron muchísima suerte, no sabemos si vosotros la vais a tener igual, no sabemos si vais a llenar un Bernabéu. Ojalá todos vosotros tengáis una carrera discográfica, pero la realidad es que no va a ser así. No viváis en los pajaritos ni en lo que puede pasar cuando salgamos, vivid el presente”.