La colaboradora de ‘Sálvame’ y la joven han protagonizado un fuerte enfrentamiento en los Cayos Cochinos.

El concurso de Marta López en ‘Supervivientes 2021‘ está dando mucho juego. Su amistad con Tom Brusse en los Cayos Cochinos ha hecho dudar a la audiencia de su lo suyo con el francés es amistad o quizás esconda una fuerte atracción hacia el joven. Sea cierto o no que le guste el ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’, lo cierto es que la colaboradora de ‘Sálvame‘ parece haber iniciado una particular cruzada contra la exnovia de su compañero de fatigas en Honduras. Así, la hemos visto criticar con dureza a Melyssa Pinto, a la que ha echado en cara que su permanencia en el ‘reality’ se debe en buena medida gracias a la protección de su expareja. No contenta con eso… ¡hasta le ha montado un numerito!

La revelación de Marta sobre Melyssa: «He tenido conversaciones privadas que no voy a desvelar»

Todo ha empezado con una charla entre Marta y Tom. En ella, la ex de Alfonso Merlos ha revelado que tiene sus sospechas respecto a Melysa: «Yo he tenido conversaciones privadas con Melyssa en el hotel que aquí no voy a desvelar”. Además, ha puesto en aviso al concursante sobre el juego que están haciendo de manera conjunta: «Yo te he dicho que creo que te estás equivocando en algunas cosas. Yo creo que aquí en el fondo os interesáis los dos«. Tom le respondía: “Para mí el interés es estar bien con ella, ¿sabes?» La conozco de hace tiempo, mi deber es que lo pase bien y se sienta lo mejor posible».

«Ella es quien es en el concurso porque tú la has ayudado mucho”, insistía Marta. En su afán por guiar y aconsejar a Tom Brusse, le explicaba: «Aquí la gente tiene sus estrategias y en la final cada uno va a ir a lo suyo». Sus palabras hacían clara referencia a la de Girona, de la que no se termina de fiar: «La chica vale, pero ha necesitado de mucha ayuda para llegar donde estás… Puedes beneficiarte de tus seguidores ahora. Cuando vaya llegando la final si alguien te puede arrancar la cabeza te la va a arrancar».

Melyssa responde a Marta López: «No me gusta que me digan que no soy válida»

Marta López no ha dudado en expresarle sus opiniones a la propia Melyssa, a la que ha calificado como una «diosa» y a la que le ha dicho: «Él se parte los huevos para que quedes bien. Es mi percepción». La joven se ha tomado bastante mal sus comentarios. «Que me digas que estoy aquí porque él me ha ensalzado», se ha lamentado. «No me gusta que me digan que un hombre me saque las castañas del fuego. Y menos de un hombre que un día me destrozó. No me gusta que me digan que no soy válida cuando soy fuerte«.

Marta López, decidida a dejar las cosas claras a Melyssa Pinto, le ha espetado: «Dices que no quieres dormir con Tom y luego te tiras todo el día a su lado. ¡Solo falta que te pongas encima!». «He estado mal llorando y he estado mal de la barriga y me habéis ayudado», admitía la catalana. Pero las palabras de Marta iban cada vez adquiriendo un tono más acalorado. «Es que no eres intocable. Deja de decir que estoy en contra tuya. Eres perfecta, eres preciosa, lo haces todo fenomenal, vas a ganar… Jo tía, chachi. ¡Cómo mola todo!».

La bronca entre ambas concursantes ha despertado el debate en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. ¿Siente celos Marta de Melyssa? ¿Le gusta Tom? Era la pregunta que ha despertado más interés. Rafa Mora revelaba unas palabras que le dijo su compañera de ‘Sálvame’ tras un encuentro con el francés en el ‘Deluxe’. Según él, le dijo: «Lo veo un tío muy potente y me da mucho morbo». Para el valenciano, «Marta querría ser Melyssa». Carmen Borrego, que es amiga de Marta, ha negado que esta sienta atracción por Tom: «Ella está acostumbrada a ser protagonista, eso es lo que pasa».

En las redes sociales, muchas voces lanzaban dardos contra la exconcursante de ‘Gran Hermano», a la que han tachado de «celosa» y de «envidiosa». Al otro lado del charco, Marta intuía el aluvión de críticas que le caerán en nuestro país: «Ahora va a decir que la he hecho llorar y a mí me van a crucificar».