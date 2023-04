Bosco Martínez-Bordiú se confiesa sobre Adara en 'SV': "Me pareció atómica"

Los concursantes de 'Supervivientes' continúan su aventura en Honduras desvelando más detalles de sus vidas y personalidades. En esta ocasión ha sido Bosco Martínez-Bordiú el que sorprendía a todos con una revelación. Comenzó a hablar con Alma Bollo y Jonan Wiergo de sí le gustaría tener pareja y cómo sería. Aunque en la isla la mayoría tenga pareja, le preguntaron por dos que podrían encajar en su perfil, Raquel Arias y Adara Molinero. Y es esta segunda quién le dejo más impresionado: "Me pareció atómica, con la sonrisita". Rememoraba cómo, desde los primeros días de convivencia, ya le había llamado algo la atención. En ese primer paso en Madrid los supervivientes tenían que nominar a cinco concursantes que no saltaron ni viajaron con el resto.

Bosco optó en ese momento por poner el nombre de su compañera, pero luego se arrepintió y cambió al de Sergio. Reconoce, con una sonrisa en su boca, que "no, no podía nominarla" y que, por todo lo que les estaba contando, finalmente no lo hizo. Aunque no de la misma forma, también descubrió el gran aprecio que le tiene a su otra compañera. "Es alguien con quien desde el principio cuando hemos hablado ha sido super simpática", relataba. Bosco bromeaba con qué es muy fácil poder llegar a gustarle, con que "si viene y hace un caballito en moto yo ya estoy perdido". Desvelaba también que solo ha tenido una pareja, con la que no terminó de funcionar la relación.

Habrá que esperar para saber qué piensa Adara Molinero sobre el posible interés de Bosco Martínez-Bordiú. De momento la concursante, en el equipo de los fatales, se ríe con las ocurrencias de este en el otro lado. El concursante tenía que cumplir un castigo interpuesto en el último juego por la organización muy peculiar. Se tenía que subira un palo en medio de la playa y permanecer quieto durante un tiempo. Decidió que esta era una buena oportunidad para tomar el sol y, sin vergüenza, se colocó el bañador estratégicamente para que no le dejara marca. La visión desde el otro lado era diferente, un compañero con el bañador a medio poner frente al sol. Adara se encontraba junto a Ginés en ese momento y no pudo evitar bromear con toda la vista: "Muy negra he visto la cosa". La que fuera ganadora de 'GH VIP', entre risas, explicaba que, como no le había dado el sol en la parte de atrás, "su culo parecen dos bolitas de helado de vainilla".

Adara y Katerina protagonizan una de las grandes broncas de la edición

Seguro no le importa con la buena sintonía que mantienen ambos en el concurso. Aunque ahora uno de ellos, Adara, está en el foco del conflicto después de la fuerte discusión con Katerina y la mayor distancia con Manuel Cortés tras todo. De hecho, después de que unos troncos desataran la tormenta, se llegaron a decir que "te gusta Manuel y te pusiste celosa" entre todos los reproches que se hicieron. La rusa sintió todo un desafio en las palabras de Adara cuando le dijo que estaban haciendo una carpeta. "Cuando vas a realities y siempre te enganchas con unos y con otros, poniendo los cuernos", le repetía. Esta se derrumbó finalmente con Asraf, formando ahora una brecha y dos grupos en una misma playa. La semana se ha complicado aún más a la concursante pues se encuentra con su gran amigo entre los nominados de la semana a diferencia de Bosco, líder del otro grupo.