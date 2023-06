Bosco se convierte en ganador de 'Supervivientes 2023'

No ha habido sorpresas: Bosco se ha convertido en el ganador de la última edición de Supervivientes 2023. El sobrino de Pocholo, para muchos un auténtico desconocido antes de su paso por el programa, se ha proclamado vencedor frente a Adara Molinero, la segunda clasificada. "Ha sido increíble. Algo muy particular esta experiencia que a mí me ha ayudado muchísimo. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros", decía eufórico mientras sostenía el cheque del premio, valorado en 200.000 euros. Tras cuatro meses aislados en Honduras, el joven de 25 años ha logrado imponerse al resto de sus compañeros. "Ha sido la edición más larga, la edición más dura y con los concursantes más competitivos que se han visto", ha reconocido Carlos Sobera.

Adara, Jonan y Asraf no pueden contra Bosco

Tras disputarse el primer duelo entre Bosco y Asraf Beno, la pareja de Isa Pantoja se convertía en el cuarto clasificado de la noche. Ante su expulsión en la recta final, a una escasa hora de desvelarse el nombre del ganador, el modelo no ha podido evitar emocionarse. "Te has ganado mi respeto semana tras semana. Has sido el único que ha sido capaz de hacer fuego. Me has parecido un superviviente nato, que ha sido muy generoso con el programa", le confesaba Sobera tras la derrota.

Tocaba ahora determinar quién se enfrentaría al primer finalista y ahora dueño de los 200.000 euros. Adara y Jonan Wiergo se disputaban llegar a la final en una prueba de apnea que ha terminado con el 'influencer' eliminado. De esta forma, la reina de los realities se convertía en la segunda y última clasificada de la gala.

El momento más esperado entre Adara y Bosco

Adara y Bosco han llegado a la final sin poder disimular la química que hay entre ellos. De hecho, cuando Carlos Sobera le ha pedido a ella que hiciera un alegato para lograr el favor del público en las últimas votaciones de la noche, la joven se ha negado. Le resultaba imposible, como ella misma ha confesado: "Es que es mi Bosquito. Es muy difícil para mi pedir el voto porque estoy con Bosquito aquí. Que sea lo que tenga que ser. Me encantaría pero no puedo pedir el voto estando con él". El sobrino de Pocholo se mostraba muy nervioso y risueño ante las palabras de su compañera, a la que le une una fuerte amistad.

En un momento que, por supuesto, ha captado la cámara, Bosco se ha acercado a Adara y le ha preguntado al oído si le podía dar un beso. Una propuesta que ha 'pillado' el micro y también Sobera, que no ha dudado en incitarles a que lo diera. "Si alguien pide permiso para dar un beso, no es para dárselo en la mejilla", le ha confrontado el presentador. Tras mucho insistir, Bosco se ha acercado y ha besado a Adara en los labios. Ella se se lo ha devuelto. Un beso digno de una final.