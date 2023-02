Borja Estrada gana 'Pesadilla en el paraíso 2'

Después de varias semanas de concurso, Borja Estrada se ha convertido en el ganador de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. El hijo de Pipi Estrada se ha impuesto así a Tania Déniz, que ha quedado segunda, y Antonio Montero, que se conformaba con la medalla de plata. El periodista deportivo se ha mostrado muy orgulloso de su hijo mayor y ha protagonizado un bonito encuentro con la madre de este, Teresa Viera.

Borja Estrada ha sido uno de los grandes descubrimientos de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. A pesar de que lo conocimos meses atrás gracias a su férrea defensa a Pipi Estrada en la primera edición, no ha sido hasta su paso por el concurso cuando hemos podido descubrir otra faceta completamente diferente de él. Durante las semanas en las que ha estado aislado en la granja de Jimena de la Frontera (Cádiz), el concursante lo ha dado todo en las pruebas, se ha abierto en canal y también ha protagonizado varias de las tramas más importantes de la convivencia.

En la final del reality, Borja Estrada ha protagonizado un bonito reencuentro con sus padres, quienes se han mostrado muy orgullosos de él en todo momento. "Quiero darte las gracias porque me has liberado, te acuerdas cuando me decías que quería que te defendiese y yo pensaba que te podía perjudicar. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien”, ha asegurado el periodista deportivo. Asimismo, se ha mostrado agradecido con su exmujer por "haberme dado un hijo tan grande".

De la misma forma, Pipi Estrada ha hablado de la valentía de su hijo al dejar toda su vida por dejar Barcelona por su nieto. "Es pureza, pero las circunstancias de la vida a veces no son como nosotros queremos, ahora mismo él tiene la mayor alegría de su vidaque es su hijo, pero hubo momentos difíciles. Él ha decidido dejar su vida en Barcelona para dedicársela a su hijo y eso significa tener una economía difícil y tener una visa solitaria. La vida para él socialmente va a cambiar, a partir de ahora se le abren otras puertas y va a ser muy feliz", reflexionaba el colaborador de televisión.

Terelu apoyó públicamente a Borja Estrada

A pesar de sus idas y venidas con su padre, Terelu Campos no tuvo reparos en apoyar públicamente a Borja Estrada en caso de que Antonio Montero no resultara ganador del reality. Ni quiere, ni puede "aplicarle a Borja nada de lo que haya hecho su padre". El trato entre ambos mientras que eran pareja, así como la relación tras la ruptura, siempre ha sido muy correcto. Más que eso, "ha sido siempre estupendo". Se queda con la sensación de que, por muchos conflictos que haya, lo correcto ha sido siempre separar las cosas. Explicaba, al final, "nadie nos puede arrebatar eso". Para ella, que ha comentado en plató muchos realities, "es un digno ganador".