Blanca Suárez ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’, acompañada del también actor Rubén Cortada. Juntos han presentado su nuevo largometraje, titulado ‘El cuarto pasajero’, que se estrena en cines el próximo 28 de octubre. Pero además de esta comedia en clave de película de carretera dirigida por Álex de la Iglesia, la actriz ha tenido ocasión de revelar algunas anécdotas personales. Una de ellas es sus dificultades para ligar. reveló que los nervios le juegan una mala pasada cuando toca flirtear con alguien: «No se me da bien ligar, tartamudeo, escupo, se me cae la baba… es que soy un cuadro cuando lo intento».

La actriz ha recordado que, ya desde pequeña, lo de la conquista se le daba regular: «Siempre cuento que estaba enamoradísima de un chico del colegio y haciendo el tonto me choqué contra una señal… En el colegio, en 1.º de la E.S.O., me gustaba un chico. Un día le vi por la calle, me quedé mirándole y me choqué contra una señal de tráfico. Mis amigas todavía me lo recuerdan». Blanca Suárez se ha mostrado encantada de estar en el plató de ‘El Hormiguero’. Un programa donde siempre la tratan «muy bien» y al que ha ido en infinidad de ocasiones. De hecho, la madrileña ha hecho recuento de todas las veces que ha pasado por el programa como invitada. En total ha ido 15 veces. Por su parte, para Cortada era su primera vez como invitado. «Te queda poco para conseguir el reloj personalizado», decía.

La intérprete también ha contado que necesita «oscuridad total para dormir», tal y como ha detallado Pablo Motos: “Soy de las que llega a los hoteles y saca camisetas para tapar todos los pilotos de luz y de las que maldice los hoteles de fuera de España donde no hay persianas”. Cuando el presentador le ha preguntado si es verdad «que en pandemia aprendiste a hacer muebles de cemento», esta respondía: “Es algo más reciente, cuando acabé de grabar la serie “Jaguar”, me apunté a un curso de cemento, ¿he hecho algún mueble? No, pero hice el curso”.

De lo que Blanca Suárez no ha contado nada es de su relación con su novio, Javier Rey. «Es maravilloso», ha reconocido recientemente en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde ha desfilado. Y sin hacer mención a su chico, ha hablado de lo a gusto que se siente en esta etapa: «Creo que me encantaría quedarme como llevo todos estos años, que creo que soy una persona muy afortunada. Claro que te pasan cosas buenas, a veces un poco menos buenas, pero el balance general es una maravilla. Entonces, ojalá pasen 15 años, 20 y pueda seguir haciendo este balance. Eso sería brutal».