¡Blanca Paloma ya canta en Liverpool! Este es su primer ensayo en Eurovisión 2023

Tras alzarse con el premio en el 'Benidorm Fest', Blanca Paloma llega a Liverpool para dar todo y más en Eurovisión 2023. La delegación española aterrizó en Reino Unido hace tan solo un día y en la pasada tarde se subían por primera vez al escenario del Liverpool Arena. La puesta en escena, como ella misma adelantó, se mantiene fiel a lo que se mostró en el festival de RTVE que ganó pero con nuevos detalles y adaptándose al nuevo escenario. A continuación puedes ver esos primeros segundos de la arquera ya en el escenario inglés luciendo lo que será su vestuario definitivo.

No falta en la actuación de 'Eaea' la tan particular estructura movible de flecos de 3,5 metros, el tamaño máximo permitido por los organizadores. "Maravilloso, como en casa. Los flecos estaban, que era lo más importante. Al igual que el abrazo de la yaya Carmen en ese mantoncillo sobre el pecho, que nos ha impulsado y hemos salido empoderadas", confiesa Blanca Paloma nada más bajarse del escenario tras su ensayo. De momento tendrá que esperar hasta el sábado 6 de mayo cuando está programado el segundo pase de la canción española tras el que ya se publicarán vídeos oficiales con pistas sobre la realización pensada para ese momento de la final.

Blanca Paloma sorprende con un inédito corpiño metálico en Eurovisión

Para que la música triunfe en Eurovisión 2023, la puesta en escena juega un papel determinante. Aunque mantiene la esencia con la que cantó 'Eaea', Blanca Paloma opta por darle más fuerza al personaje de la "arquera" que ya mostró en el 'Benidorm Fest'. Las texturas del corpiño que luce son la clave de todo el look. Es una pieza escultórica y moldeada en metal muy especial. Representa, en palabras de RTVE, una armadura "una máscara que protege su cuerpo". Su figurinista y estilista Ramón Amor, que trabaja en conjunto a la diseñadora de su look inicial, Paola de Diego, buscaban una evolución. Todo el equipo quería que quedara claro que estos sentimientos están presentes al igual que en la canción. "Te mudas de piel porque ya no cabes en ella, has crecido como persona, te quitas los complejos, las ataduras, las limitaciones y sigues creciendo como mujer, como artista, como ser humano", explican.